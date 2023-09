COA, la coctelería del tequila en Hong Kong, hace historia: elegido tres veces el mejor bar de Asia

Un año más los mejores bartenders del continente asiático se han vuelto a ver las caras para conocer la clasificación de la lista 50 Best Bar's Asia. La cita tuvo lugar el pasado 18 de julio en Roosewood Hong Kong, la primera reunión completa de la comunidad de bares asiáticos desde 2019. Un esperado encuentro que finalizó con un ganador y reincidente: COA, la coctelería Ubica

La esperada lista, que este año celebra su 8.ª edición, trajo más novedades: las protagonizadas por 13 nuevas entradas y cinco reingresos, con lugares que abarcan 11 territorios y 17 ciudades.

COA, tragos desde México a Hong Kong

Fue la Highest New Entry Award en 2019 y este año se ha convertido en el primer bar de la historia en ser galardonado tres veces con el puesto número 1. ¿El porqué? La apuesta de su propietario-camarero de COA, Jay Khan, ganador del Bartenders' Bartender Award en 2020, un veterano con más de 15 años de experiencia, por el tequila 100% de agave y mezcal tradicional.

Jay-Khan.jpg

COA debe su nombre a la herramienta parecida a un machete que se utiliza para cosechar el agave, la planta de la que se destilan estas dos bebidas emblema del país mexicano.

El machete de COA

Su pasión por ellos no acaba ahí, en 2020, cofundó Mezcal Mission para retribuir a la sociedad a través de talleres de degustación de mezcal / tequila curados con todos los ingresos destinados a apoyar el trabajo de Habitat for Humanity. Una organización benéfica que proporciona recursos muy necesarios y apoyo a las familias vulnerables que necesitan una vivienda.



Más éxitos llegaron con la apertura de COA Shanghái en marzo de 2022 y los galardones Tatler Asia's Most Influential 2021 y Prestige 40 under 40 en 2021, una celebración anual de los jóvenes más exitosos, innovadores e influyentes de Hong Kong.

La clasificación al completo de Asia's 50 Best Bars 2023

COA , Hong Kong, China (Best Bar de Hong Kong) Jigger & Pony, Singapur (Best Bar de Singapur, Rémy Martin Legend of the List) BKK Social Club, Bangkok, Tailandia (Best Bar de Tailandia) Bar Benfiddich, Tokio, Japó n (Best Bar de Japó n) Zest, Seúl, Corea (Best Bar in Corea, Nikka Highest Climber) Tropic City, Bangkok, Tailandia Nutmeg and Clove, Singapur Argo , Hong Kong, China Darkside , Hong Kong, China Sago House, Singapur Indulge Experimental Bistro, Taipei,Taiwan (Best Bar de Taiwan) Vesper, Bangkok, Tailandia Cham Bar, Seúl, Corea del Sur The SG Club, Tokio, Japón Analogue Initiative, Singapur (Ketel One Sustainable Bar) Republic, Singapore The Aubrey , Hong Kong, China Sidecar, New Delhi, India (Best Bar de India) The Cocktail Club, Jakarta, Indonesia (Best Bar de Indonesia, Best Cocktail Menu) Virtù, Tokio, Japan (Disaronno Newest Entry) Manhattan, Singapur Mahaniyom Cocktail Bar, Bangkok, Tailandia (Best New Opening) Lamp Bar, Nara, Japón 28 Hongkong Street, Singapur Le Chamber, Seúl, Corea del Sur Penicillin , Hong Kong, China Atlas, Singapur Alice, Seúl, Corea del Sur Pantja, Yakarta, Indonesia (new entry) Employees Only, Singapur (re-entry) Quinary , Hong Kong, China Stay Gold Flamingo, Singapur (new entry) Mostly Harmless , Hong Kong, China (new entry) The Curator, Manila, Filipinas (Best Bar de Filipinas) The Bombay Canteen, Mumbai, India (new entry) Bar Trigona, Kuala Lumpur, Malasia (Best Bar de Malasia) Southside Parlor, Seúl, Corea del Sur (new entry) Copitas, Bengaluru, India Hope & Sesame, Guangzhou, China (Best Bar de China) Smoke & Bitters, Sri Lanka (Best Bar de Sri Lanka) Vender, Taichung, Taiwan Native, Singapur (re-entry) The Public House, Taipei, Taiwan (new entry) Bee’s Knees, Kioto, Japón High Five, Tokio, Japó n Soko, Seúl, Corea del Sur (new entry) The Old Man , Hong Kong, China (anteriormente n 81 en Asia’s 50 Best Bars 2022) The Living Room, Mumbai, India (new entry) The Bellwood, Tokyo, Japón (new entry) Penrose, Kuala Lumpur, Malasia

