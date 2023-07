6 propuestas gastro que te solucionan la comida (o la cena) en un momento

Llegar tarde a casa, abrir la nevera y que lo único que se vea sea el reflejo de tu rostro mostrando las pocas ganas que tienes de cocinar es una escena que todos queremos evitar. Preferimos la de la despensa previsora, esa que siempre se guarda un as en la manga con soluciones para convertir tu comida o cena en un plan improvisado de 'me quito el sombrero'. ¿Tus aliados? Los hay, son muchos, estos son con los que, de momento, nos quedamos. Proyectos sostenibles, con sentido, con creatividad y con gusto, que además de llenarnos la nevera, nos llenan de inspiración.

La despensa de Petramora

Los tomates de Caín

Lo último en llegar a su despensa, que siempre va a juego con la temporada, han sido los tomates de Coín de la familia Hevilla. Un surtido de variedades, como el huevo de toro -producto estrella del Valle de Guadalhorce-; los cherry - pequeñas bombitas de sabor que los Hevilla llaman ‘cereza’; u otras procedentes de semillas antiguas como son el rosa, Crimea, o negro.

Todos ellos cultivados al aire libre en Coín, Málaga, bajo sistemas ecológicos y sostenibles, y disponibles en la web de Petramora tanto juntos en un pack de 3 kg, como separados. El mejor fondo de armario para tus ensaladas, combínalos con higos y hojas de albahaca y prepárate para gozar.

El universo láctico de Formaje

Say cheese!

Clara Díez de esas personas prácticas y con gusto, y sabe que unos quesos arreglan cualquier momento. Pero no cualquier queso, vaya por delante su elaboración artesanal, esa que llevan a cabo queserías que se han convertido patrimonio láctico. En su tienda online ofrece, además de una buena variedad de accesorios para montar la mesa más coqueta del barrio, diferentes packs con quesos cuidadosamente seleccionados.

Dependiendo del momento y del hambre que haya, se puede optar por 'Family first' (59, 95€), con Camembert (250 g), Ruperto (1/2 ud.), Mahón (250 g), Manchego DOP (250 g), Gouda de vaca (250 g) y Stilton Colston Basset (250 g) o 'Mesa para dos' (39,95€), cuando se trate de algo más recogido, con los quesos Rouelle (1 ud.), Hornkäse BIO (250 g), Valdivieso Trufado (250 g) y Gorgonzola (250 g), entre otras propuestas. Si quieres prevenir, antes que lamentar, hazte con la suscripción mensual.

Vegamar, mucho más que vinos

Uno de los packs de Vegamar.

Tanto para la hora del aperitivo como para la hora de la cena, esta empresa valenciana - que cuenta con bodega, la que más medallas ha cosechado en el International Wine Challenge británico, más otras cosechadas de otros certámenes- ofrece una gran variedad de productos gourmet imprescindibles que se pueden obtener por separados seleccionados en diferentes packs.

Los últimos en unirse a su catálogo contienen las más recientes cosechas de HUELLA, junto a esas laterío del fino: mejillones en Escabeche de las Rías Gallegas, sardinillas en aceite de oliva, zamburiñas en salsa de vieira. Pero también los hay que incluyen su godello o su irreprochable vermú, además de jamón cebo de campo 100% ibérico cortado a cuchillo o una cuña queso curado 100% oveja.

Desde Conservas Eutimio al mundo entero

Unas de las mejores conservas con sello cantábrico que se pueden tener en casa. Los hermanos, desde Casa Eutimio, el restaurante que regentan en Lastres, preparan conservas de alta calidad preservando el oficio que ha puesto en el mapa conservero a esta localidad de la costa oriental asturiana.

En su amplio catálogo cuentan con clásicos como el pastel de oricio o el de pescado de roca; en la sección de precocinados elaboran unos espectaculares calamares en su tinta - golpe de calor, 15 minutos para hervir el arroz y acabarás aplaudiendo cuando rebañes el plato- o los, igual de buenos, garbanzos con bacalao y centollo. Además, presumen de apartado gourmet, con conservas de alta calidad como son sus cocochas en aceite de oliva virgen extra o el fabuloso verdel en escabeche, perfecto para apañar una ensalada. Y, por supuesto, no faltan sus majestuosas anchoas.

Armando, el escalope que todo lo cura

Armando maker llega a casa así de bien.

El escalope más famoso de Madrid (y cada día el de más gente) siempre es bienvenido en casa. Se trata de otro de los grandes aciertos de Familia La Ancha, en honor a ese argentino que un día de 1970 pidió en la taberna donde todo empezó el escalope más grande que pudiesen cocinar, 40 centímetros de goce que, cuando no se puede disfrutar en cualquiera de sus restaurantes, llega cuidadosamente empaquetado. Puedes elegir el clásico o cambiar al de pollo o mero, todos ellos con sus correspondientes guarniciones: huevos a baja temperatura con trufa, ensalada de lechuga con cebolla, patatas paja o puré de patata. Puedes combinarlo con alguna de las tortillas de Gabino o bien otros entrantes.

Para los que se ven con fuerzas de dar 90 mazazos como los que dan en su restaurante para dejar el escalope listo para freír, tienen a la venta el 'Armando maker' (90 €), que incluye la maza, los ingredientes para elaborarlo en casa, y alguna sorpresa más, como una suculenta mini tarta de Fismuler. El (auto) regalo perfecto. Envían a cualquier rincón de la Península, y tarda mínimo tres días en llegar.

The Espanista, el tipo más gourmet de la Terreta

El pack de regalo para una auténtica vividora

Este espacio dedicado a los vinos y vermuts de autor, cervezas artesanas, delicatessen gourmet, libros, ilustraciones y experiencias gastronómicas no solo ha animado el valenciano barrio de Ruzafa, también el de El Carmen. Lo ha hecho gracias a la gráfica de Lawerta y el mimo en la selección de productos, dos ingredientes que tras mortero y batidora han dado pie a este proyecto que viene a abrir el apetito de jóvenes y no tan jóvenes.

Tienen una línea de conservas propia que quieren potenciar que lleva de abrigo originales diseños en sus packaging, donde no se olvidan ni de las zamburiñas ni de los mejillones, ni de embutidos que se ofrecen en laminados y en sobres, además de un gran surtido de otras marcas con las que colaboran. En sus tiendas físicas o en su tienda online puedes adquirirlos todos, por separado o juntos en packs personalizados o ya configurados para los que no les apetece pensar. Todos ellos pensados para el hedonista y disfrutón, como el Pack The Espanista Gourmet, que incluye una botella de vermut rojo, una lata de almejas al natural, una de zamburiñas en salsa de vieiras, una de sardinillas picantes en AOVE, una paleta de bellota 100% Ibérica y una postal personalizable; o el Vividora, que además de la paleta, trae navajas, almejas y la salsa picante Bravita.

