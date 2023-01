Los mejores planes gastro de la semana (del 26 de enero al 2 de febrero)

Catas, talleres, exposiciones y otras novedades gastronómicas a tu alcance. Y siempre, o casi siempre, para todos los públicos. Haz hueco en tu agenda porque te va a hacer falta. A continuación, unas cuantas propuestas para el disfrute y la diversión en torno a la comida y la bebida.

Un cuatro manos con toque peruano (2 y 3 de febrero)

Paco Roncero y Micha, juntos en los fogones.

La semana que viene tendrá lugar un encuentro muy especial. El chef Paco Roncero recibirá en casa al chef peruano Mitsuharu "Micha" Tsumura del Restaurante Maido, situado en Lima, Perú. El restaurante Paco Roncero, con dos estrellas Michelin, alojado en el Casino de Madrid, será el escenario donde el chef limeño de ascendencia japonesa, uno de los mejores respresentantes de la cocina peruana, cuyo restaurante obstenta el tercer puesto en la lista Latin America’s 50 Best y el 11º en la lista The World’s 50 Best, donde ambos chefs prepararán un menú (240€) donde la vanguardia y la creatividad se fusionará con la esencia del Amazonas. El maridaje, opcional, correrá a cargo de la sumiller María José Huertas y Florencia Rey, desde Maido.

Cursos para despertar tu lado más 'cocinillas'

En Materia, espacio de formación de Pan.Delirio (Madrid) que busca la transmisión del

conocimientoalrededor del pan, la repostería y el chocolate, ofrecen cursos semanales donde cultivar tus dotes culinarias en el arte de las masas y el cacao. Tanto para regalar, como para darse un capricho, son una fabulosa opción para aprender sobre alimentación y a comer mejor. Técnicas e ingredientes que eran una asignatura pendiente, ahora pueden dejar de serlo.

Probar los helados del chef Zeng Ong en el pop up del hotel Rosewood Villa Magna (hasta el 27 de enero)

Tienes hasta mañana para pasarte por el hotel Roosewood Villa Magna de Madrid donde te esperan los helados del chef australiano/indonesio Zeng Ong, un joven que está revolucionando esta 'gastronomía bajo cero' desde su heladería Awan en Los Ángeles. Flor y Nata es el pop up que hasta mañana 27 de enero estará sirviendo sus helados no lácteos, veganos y sin gluten.

Dedicarle un ratito al podcast 'Gastro movidas' de Robert Ruiz

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Robert Ruiz (@robertruizmoreno)

Robert Ruiz, autor de Fermentar (Cinco tintas), una excelente guía para no fracasar en el mundo de los fermentados, se ha unido a Sandra Lozano, autora de uno de los volúmenes de la Bullipedia, Paleolítico y Neolítico: Los Orígenes de la Cocina, para poner voz a un podcast desenfadado que recorra el universo de la gastronomía. Viendo sus trayectorias, seguro que tienen mucho que contar.

