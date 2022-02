ChefsforChildren 2022, 37 chefs con estrellas Michelin juntos contra el síndrome de Down

ChefsForChildren celebra este 2022 su cuarta edición y contará con la participación 37 cocineros Estrellas Michelin para volver a traer sonrisas a los más pequeños. El objetivo de este proyecto solidario es enseñar la importancia de alimentarse de forma saludable desde la infancia, sin olvidarnos de ayudar a los que más lo necesitan. Bajo el lema de “Comer sano es divertido”, nadie mejor que los grandes maestros de la cocina española para transmitir esos valores a los niños.

En esta edición, ChefsforChildren va a colaborar con DOWN ESPAÑA, que trabaja desde hace más de 30 años con la finalidad de que los pequeños con síndrome de Down tengan una vida plena y feliz, y sean incluidos como uno más en la sociedad. Para conseguirlo, la federación desarrolla programas de intervención desde la primera infancia, ofreciendo a las familias todo el apoyo que necesitan y formando a los mejores profesionales que se convertirán en un recurso fundamental a lo largo de sus vidas. De esta forma, un niño con síndrome de Down accederá a Programas de Atención Temprana tras su nacimiento, después a servicios de apoyo a la inclusión educativa, que más tarde se transformarán (ya en la etapa adulta) en recursos para su inserción laboral y vida autónoma.

En este sentido, Mateo San Segundo, presidente de DOWN ESPAÑA, comenta: “El nacimiento de un niño con síndrome de Down es sin duda un momento de enorme incertidumbre para su familia, pero hoy en día, con los apoyos adecuados, los niños con síndrome de Down pueden tener un futuro lleno de posibilidades: estudiar, trabajar, viajar con sus amigos… y si lo desean, vivir de forma autónoma e independiente. Su futuro dependerá en gran medida de que sigamos ofreciéndoles el apoyo que necesiten en cada momento de su vida. Y de que nuestra sociedad crezca y se sienta enriquecida con la aportación de estos niños que, como todos los pequeños, son espontáneos, naturales, divertidos y están llenos de inocencia y entusiasmo sin límites. Iniciativas como esta de ChefsForChildren, no solo colaboran con un proyecto concreto y muy importante para sus vidas, sino que tienen además una enorme virtud: la de contribuir a visibilizarles, a darles voz, en definitiva, a mostrar a la sociedad todo lo que los niños con síndrome de Down pueden aportar”.

37 chefs que suman más de 60 estrellas Michelín

Una iniciativa a la que cada año son más los cocineros que se suman de forma completamente altruista: con tres estrellas, Ángel León (Aponiente***), Elena Arzak (Arzak***), Eneko Atxa (Azurmendi***), Jesús Sánchez (Cenador de Amós***), Paolo Casagrande (Lasarte***), Martín Berasategui (Martín Berasategui***), Quique Dacosta (Quique Dacosta***).

Con dos estrellas, Toño Pérez (Atrio**), Benito Gómez (Bardal**), Nacho Manzano (Casa Marcial**), los Hermanos Torres (Cocina Hermanos Torres**), Mario Sandoval (Coque**), Javier Olleros (Culler de Pau**), Diego Guerrero (Dstage**), Francis Paniego (El Portal del Echaurren**), Kiko Moya (L´Escaleta**), Fina Puigdevall (Les Cols**), Erlantz Gorostiza (MB**), Paco Pérez (Miramar**), Paco Morales (Noor**), Paco Roncero (Paco Roncero Restaurante**), Ramón Freixa (Ramón Freixa**), Ricard Camarena (Ricard Camarena**), Mario Cachinero (Skina**), Luis Valls (El Poblet**).

Con una estrella, Fernando Villasclaras (El Lago*), José Carlos García (José Carlos García Restaurante*), Ricardo Sanz (Ricardo Sanz*), Maca de Castro (Maca de Castro*), María Gómez (Magoga*), Mauricio Giovanini (Messina*), Diego Gallegos (Sollo*), Begoña Rodríguez (La Salita*), a los que se suman también Óscar Velasco, Roberto Ruiz y Domi Vélez.

Con eventos patrocinados por empresas de diversos sectores

Los Monteros Spa & Golf Resort Hotel***** GL será el magnífico escenario que reunirá el 16 de mayo a los mejores cocineros de nuestro país, donde tendrá lugar una rueda de prensa que será un foro gastronómico excepcional y posteriormente se realizarán los talleres de cocina con los chefs y los niños. En Marbella, viviremos una jornada única que culminará con una cena de gala solidaria con un menú degustación exclusivo, elaborado por los chefs con Estrella Michelin de Málaga y en la que habrá muchas sorpresas.

También en la edición de 2022, en ChefsForChildren se organizarán dos talleres de cocina, el primero será el 21 de febrero, con los niños de DOWN VALENCIA Treballant Junts, en el restaurante Habitual de Ricard Camarena en Valencia; y el segundo, en la escuela de cocina Le Cordon Bleu Madrid, con los niños de DOWN ESPAÑA, el día 7 de marzo.

Según Pilar Candil, directora de Lima Comunicación, agencia promotora de este evento: “Es un orgullo poner en marcha la 4ª edición de un proyecto solidario tan gratificante como ChefsForChildren. A pesar de que todavía vivimos bajo la influencia del coronavirus, que afecta de forma importante a la hostelería, este colectivo es muy generoso y sigue demostrando que no se olvida de las personas que necesitan su ayuda. Con su valiosa aportación, y también gracias al apoyo fundamental de nuestros patrocinadores, hemos conseguido superar todos los obstáculos y sacar de nuevo adelante esta iniciativa.”

Además del Hotel Los Monteros, ChefsForChildren es un proyecto solidario que cuenta con el patrocinio de: Ayuntamiento de Marbella, Acciona Ingeniería Cultural, que se encargará de la producción y del montaje de los diferentes escenarios; Porsche será el coche oficial del evento y nos cederá los vehículos para los traslados de los chefs a través de su concesionario Centro Porsche Marbella, Bodegas Emilio Moro colabora en esta iniciativa con la Fundación Emilio Moro y ofrecerá sus vinos en la cena de gala, Joselito aportará sus productos para los talleres de los niños y para uno de los platos del menú de la velada, Sabor a Málaga, la marca que engloba los productos autóctonos, bajo el paraguas de la Diputación Provincial, pondrá en valor los alimentos malagueños que se promocionarán en el evento; y Le Cordon Bleu Madrid, que con los profes de la escuela nos ayuda a organizar los talleres de los niños, en los que realizarán recetas sencillas y saludables.

E imprescindible es también la colaboración de Fundación La Caixa a través de la Acción Social CaixaBank, y de marcas como Balfegó, Aquanaria, Caviar de Riofrío, y Grupo Möet Hennessy, que ofrecerán la degustación de sus maravillosos productos en la cena de gala, de Boqué Group que aporta su experiencia en el sector gastronómico y de Uniformes Luque que vestirá con sus chaquetillas a todos los chefs.

