El Paradiso Cocktail Bar aterriza en Las Palmas con un cóctel inspirado en Sofía Loren

Este año se cumplen 30 desde que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas otorgó el Óscar Honorífico a Sofía Loren en 1991. Para conmemorar este hecho, Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel rinde homenaje a la eterna actriz italiana con un nuevo cóctel que se suma a su línea de guest bartendering ‘Coktails Boutique, a feast for drinks’.

Con vistas a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el rooftop Alis es el punto de encuentro de la sociedad canaria y, desde donde se puede degustar una exclusiva carta de cócteles con sello Royal. Sofía Loren se suma así a la lista de huéspedes ilustres del hotel con cóctel propio como es el caso de Ava Gardner o Neil Amstrong.

El combinado Mediterranean Treasure, elaborado a base de Vodka Kettel One, fino Sherry macerado con hojas de ostra, licor de flor de sauco, zumo de limón, miel de ágave, hojas de cilantro y sal ahumada, es obra del también italiano Giacomo Giannotti, reconocido por su mixología de referencia que ha encumbrado a Paradiso Cocktail Bar (Barcelona) como uno de los mejores bares del mundo, en la posición número 19 por la lista “The World 50 Best Bars 2020"

Giacomo Giannotti, el mago de la mixología

Giacomo Giannotti, bartender

El maestro coctelero fue reconocido como uno de los mejores bartenders del mundo al ganar en 2014 la World Class Competition en España. Actualmente su propuesta coctelera roza el arte de la magia, elevando el disfrute organoléptico a una experiencia única y extra sensorial. El próximo 27 de abril su magia se podrá ver de cerca en la residencia que realizará por unas horas (a partir de las 17:30 h) en el rooftop Alis de Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel.

Los mejores cócteles en tu habitación del hotel

La recién inaugurada línea ‘Cocktails Boutique, a feast for drinks’, permitirá generar una carta-colección de coctelería que se ofrecerá dentro de la oferta de combinados de rooftop Alis y del bar Carabela del hotel. Además, los huéspedes que lo soliciten podrán disfrutar de estos combinados en formato take away con un kit do it yourself para disfrutar en la habitación.

Esta nueva era de coctelería en el hotel contará con diferentes propuestas mixológicas inspiradas en los huéspedes ilustres de Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel.