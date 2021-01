Eko Burger Set, disfruta de tus hamburguesas sin dejar residuos plásticos

Delivery y take away son las dos grandes tendencias gastronómicas del comienzo de la nueva década, por eso no de extrañar que, Ana Roquero, fundadora de la editora vasca de menaje Cookplay, que hace justo un año presentaba EKO Bowl, vajilla monouso, 100% biodegradable y compostable formada entonces por tres piezas, tuviese tanto éxito que no le haya quedado más remedio que ampliar su oferta de esa solución enfocada a delivery y take away, caterings y otras necesidades en hostelería, la línea se amplía con EKO BURGER SET, específicamente diseñado para hamburguesas.

Convencida de la necesidad de frenar el uso masivo de envases de plástico en el sector de la hostelería, Ana Roquero ha investigado las posibilidades de un novísimo material. Se trata de la pulpa de caña de azúcar, y con ella ha creado una colección de boles con tapas, y también estas novísimas piezas enfocadas a hamburguesas, en las que el diseño sigue siendo una de las claves y el aliado perfecto al uso práctico.

"Ahora más que nunca, debemos ser responsables de lo que consumimos y demandar productos éticos con el medioambiente. No podemos olvidar que el sector del delivery y take away genera una gran cantidad de residuos; por eso, elegir opciones ecológicas debe ser nuestra prioridad. Desde Cookplay queremos liderar la revolución hacia el delivery sostenible”, señala Ana Roquero.

La estrella de las cartas

La pandemia aceleró el delivery y take away, que suponen un gran mercado en crecimiento. Y en las cartas de los establecimientos, desde hace años la hamburguesa ocupa un lugar capital y es uno de los platos delivery por excelencia. De ahí, la inspiración para que Cookplay creara envases específicos.

EKO BURGER SET se compone de dos piezas independientes, pero con el mismo diseño: el envase para la hamburguesa y otro, de menor capacidad, destinado al acompañamiento: patatas fritas, ensalada, aros de cebolla… El set destaca por su diseño ergonómico, atractivo e innovador, por sus ventanitas perforadas de respiración y, sin duda, por el material, la caña de azúcar, sostenible, 100% biodegradable y compostable.

La elección de los grandes chefs

El éxito de la línea ha sido rotundo. Los primeros tres EKO BOWLS están presentes en conceptos delivery como como La Gran Familia Mediterránea del Grupo Dani García, Disfrutar en Casa o Martín Berasategui en Casa, entre otros.