Propuesto el 26 de diciembre como #ElDiaEse para evitar el despilfarro de comida

Faltan 10 días para Navidad y, aunque este año las reuniones familiares van a ser más reducidas, las ansias de celebrar junto a nuestros seres queridos después de tantos meses de incertidumbre propiciará que, un año más, continuemos cometiendo los típicos excesos propios de estas fiestas.

Según un estudio sobre el desperdicio alimentario en Navidad realizado por Too Good To Go, la aplicación móvil que lucha contra el desperdicio de alimentos, en colaboración con la Fundación Ebro y su marca de arroz SOS, hasta un 20% de la comida que se cocina para las celebraciones navideñas acaba en el cubo de la basura.

De acuerdo con este estudio, en el que han participado varios grupos de consumidores compuestos por responsables de compra y cocina en el hogar, la cena de Nochebuena es la fecha en la que más sobras se generan, seguida muy de cerca por la comida del día de Navidad.

En cuanto a los alimentos con más excedentes, destacan las gambas y los langostinos en la categoría de mariscos; el pavo y el cordero, en el caso de las carnes; y los polvorones y los turrones, en el apartado de los dulces, que se siguen comprando, año tras año, en grandes cantidades. ¿A qué da pena que todas estas cosas ricas acaben en la basura?

#ElDiaEse, el día para cocinar con sobras

Para atajar esta problemática Too Good To Go y Fundación Ebro, a través de su marca Arroz SOS, se han aliado para declarar el 26 de diciembre como el ‘Día S’ (#ElDíaEse); es decir, el día ese en el que las sobras navideñas se convierten en deliciosos platos, haciendo posible que disfrutemos de una Navidad más sostenible y sin desperdicios.

En Cocinillas, que siempre insistimos en que no hay que tirar nada de comida, también os invitamos a que el día 26 de diciembre le deis uso a las sobras de la cena de Nochebuena y la comida de Navidad. En nuestra sección de recetas de aprovechamiento seguro que encuentras alguna que se adapta a lo que tienes dando vueltas por casa.

Para facilitar aún más que el consumidor se sume a esta acción y haga suyo el “Día S”, Too Good To Go y arroz SOS han lanzado la web www.eldiaese.es en la que podrán encontrar múltiples ideas de recetas de aprovechamiento con arroz y otros ingredientes. Algunas de las recetas que nos propone esta web son, por ejemplo, un delicioso arroz caldoso con langostinos, unas tostas de guacamole con langostinos o un riquísimo arroz con leche y turrón.