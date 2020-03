Amazon Prime Now: Cómo hacer la compra online y que llegue en 2 días

Desde que comenzó la crisis del coronavirus los supermercados han estado cada vez más y más saturados. Hacer la compra se ha convertido en una prueba difícil de superar. Debido a las restricciones de movimiento el supermercado online ha aumentado drásticamente su demanda, hasta tal punto que hoy es difícil recibir la compra casi de cualquiera.

Amazon Prime Now es el supermercado de Amazon, el gigante de la venta online. En él podemos encontrar todo tipo de productos, desde frescos hasta conservas, pasando por productos de higiene o limpieza para el hogar.

Las medidas de seguridad se han reforzado en Amazon Prime Now para evitar contagios y minimizar cualquier riesgo, tanto para trabajadores como para clientes. Ahora, cuando recibas tu compra online de Amazon Prime Now, te llamarán al timbre del portal y te llegará una notificación cuando hayan dejado la compra en la puerta de tu casa, para evitar un contacto físico directo. Si no vives en un edificio de varias casas enviarán directamente la notificación para que puedas salir a recoger la compra.

La compra online de Amazon Prime Now en 2 días

Aunque depende mucho de la zona donde vivamos y de quién sirva nuestra compra, en casi ninguna parte de España es posible recibir la compra online en menos de una semana. Y eso en el mejor de los casos, porque lo normal es que ni siquiera podamos encontrar un hueco.

Afortunadamente hay una manera de maximizar nuestras posibilidades de recibir la compra online con Amazon Prime Now, solo tenéis que seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Lo primero que necesitáis es una cuenta de Amazon Prime. Es necesario para poder comprar en Amazon Prime Now, además podrás usar la entrega gratis y rápida de Amazon y ver Amazon Prime Video.

Paso 2: Completa tu perfil con la dirección de entrega de Amazon Prime Now. Esto es importante porque luego quieres que todos los pasos vayan seguidos al hacer el pedido, no hay tiempo que perder. Lo tienes en la aplicación, menú izquierdo, mi cuenta, mis direcciones de envío. Añade tu dirección y selecciónala como principal.

Paso 3: Lo primero y muy importante es tener la compra hecha en un solo proveedor de Amazon Prime Now (Amazon, La Plaza de DIA o un mercado que os ofrezca Amazon Prime Now). La podéis hacer durante el día. Eso no es más que añadir los productos que queramos a la lista de la compra. No os preocupéis porque no se pierde, podéis hacerla durante el día en cualquier momento y se quedará guardada en vuestra cuenta.

Para elegir qué comprar y hacer la mejor compra posible aquí te recomendamos los productos imprescindibles que debes tener en tu despensa durante esta cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Paso 4: A las 00:00 se abren las nuevas ventana de entrega de Amazon Prime Now. Es en ese momento en el que tenemos que estar preparados, y por eso había que tener la cesta llena previamente. Hay que darle a tramitar pedido y elegir el hueco de entrega. Suele costar, pero nosotros lo hemos probado tres veces y las tres hemos conseguido uno. Ten paciencia y sigue los pasos que Amazon te indica: verás una barra cargando y tendrás que pulsar un botón. Nosotros hemos tenido que llegar a darle cinco veces hasta conseguirlo, pero al final sale.

Paso 5: Tienes que ser rápido. El truco está en empezar el pedido exactamente a las 00:00, y a partir de ahí no pensar. Se te darán varias opciones de entrega a lo largo de los dos próximos días, no pienses cuál es mejor o peor y te pongas a discutirlo en casa, elige una y pide, si no la perderás.

Si sigues todos estos pasos es muy posible que consigas hacer tu pedido de compra online en Amazon Prime Now, pero recuerda que hay una demanda altísima y no está garantizado. Nosotros lo hemos intentando tres veces y siempre lo hemos conseguido, pero cada día hay más gente intentándolo. Suerte y esperamos que consigas tu compra.