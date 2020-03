9 recetas de bizcochos fáciles al microondas que puedes hacer en cinco minutos o menos

El aislamiento debido a la cuarentena por el coronavirus hace que los días parezcan más largos de lo que son y que la ansiedad aparezca en algunos momentos del día. Y para muchos esa ansiedad se traduce en la necesidad imperiosa de comer algo dulce. En ese momento, estas recetas de bizcochos fáciles te vendrán como agua de mayo para matar el antojo en el momento sin la necesidad de encender el horno, pues se hacen todas ellas en el microondas.

Bizcocho de chocolate en taza

Solo dos minutos es lo que tardas en tener listo este bizcochito de chocolate para darte un homenaje a la hora de la merienda.

Mug cake de zanahoria

Puedes terminar con la agonía de esas zanahorias que están a punto de estropearse en la nevera haciendo unas lentejas para mañana y aprovechando el resto para prepararte un bizcochito como este.

Bizcocho de limón y coco sin gluten

Está hecho con harina de arroz, razón por la que es apto también para celíacos, así que si tienes excedente de limones no dejes que se pongan pochos, aprovéchalos para hacer delicias como este bizcocho de limón y coco.

Bizcocho de café y frutos secos

Un bizcocho ultrarrápido que no lleva ni leche ni huevo y es completamente vegano, una de las recetas de bizcocho más humildes que he probado y que está en mi top ten de bizcochos favoritos. No dejéis de probar este bizcocho de café.

Bizcocho de plátano en microondas

Tan fácil como mezclar todos los ingredientes en una taza y calentar dos minutos en el microondas. Cuando lo saques, puedes darle a tu mugcake de plátano un toque personal con lo que más te guste.

Brownie en cinco minutos

Si estáis varios en casa, lo suyo es hacer un bizcocho un poco más grande para compartir, como este riquísimo brownie que no te llevará ni cinco minutos.

Tarta de zanahoria exprés para dos

Este postrecito de microondas no solo es fácil de hacer sino que está aún más rico, tiene pocas grasas y es apto para celíacos porque está hecho con harina de almendra para que puedas darte un capricho sin remordimientos.

Bizcocho de chocolate blanco o blondie

Los blondies son la versión con chocolate blanco de los brownies y si no los has probado nunca, esta recetita rápida y fácil puede ser una buena excusa para que los pruebes.

Bizcochitos de calabaza

Aunque necesitan un poco más de tiempo de cocción, si sois varios, no tenéis por qué hacer los mugcakes de uno en uno, sino que se pueden meter varios a la vez en el microondas. Para estos bizcochitos de calabaza hemos usado unos moldes de silicona, pero también se pueden hacer en taza.