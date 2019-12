Si no eres de Black Fridays ni de Cyber Mondays y prefieres ver y tocar lo que compras antes de pagarlo, el próximo 7 de diciembre tendrás ocasión de asistir al Mayrit Market, un mercado dirigido a los amantes de los productos hechos a mano y con responsabilidad. En sus stands se podrán encontrar productos artesanos que no se venden en las tiendas habituales y centros comerciales.

Así pues, si eres de los que disfrutan recorriendo los numerosos mercadillos que afloran durante las fechas navideñas, el Mayrit Market es de visita obligada.

Se celebrará en La Industrial desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, San Vicente Ferrer 33 (Metro Tribunal), en pleno Barrio de Malasaña de Madrid y contará con un espacio de 250 m2, perfectamente acondicionado para un Market Navideño.

Durante la jornada habrá hasta 25 puestos en los que se podrán encontrar productos, exclusivos, originales y de diseño para hacer los mejores regalos o autorregalos durante estas fiestas.

Nordic Works, artesanía en madera para la cocina

El organizador de este mercadillos es también uno de los participantes del mismo, es Nordic Works, un artesano que fabrica principalmente tablas de corte y de presentación de alimentos con cuidados diseños y altísima calidad.

Detrás de Nordic Works está Lorenzo Malagón, que desde hace unos tres años empezó esta aventura, que su mujer denominó Nordic Works.

"Desde bien pequeño me han gustado las herramientas, recuerdo que ya con 5 años jugando con mi primo Ricardo toda una tarde a dar con el martillo haber quien clavaba mejor el clavo. Esa caja de herramientas antigua era como una caja de sorpresas, todo lo que salía de ahí era divertido. Desde siempre he ayudado a mi padre y mi abuelo a hacer cosas en el jardín o la casa y colaborado en fincas en el campo.

Todo dio un pequeño giro cuando mi mujer estaba embarazada de Lorenzo, mi primer hijo. Mientras que mi mujer pensaba en montar la habitación del niño, yo no podía quitarme de la cabeza en fabricarle una canoa con madera a Loren para podernos ir los tres. Estuve meses leyendo, investigando y viendo videos para poder hacer mi propia canoa y llevar a Loren jr al embalse de Guadalix de la Sierra, muy cerca de casa", explica a Cocinillas el propio Lorenzo Malagón.

"Gracias a mi trabajo en banca, no tengo mucho tiempo para hacer tal proyecto, pero lo que si podía hacer es ir adquiriendo habilidades y maquinaria. Me compré las primeras máquinas, mi hermano me diseñó el logo y así empecé a fabricar tablas de cocina – Cutting Boards End Grain en un pequeño tallercito de la Sierra de Madrid. Las primeras las hice con astillas de BBQ, una autentica patata, pero aún las conservo como oro en paño. Poco a poco, seguí aprendiendo a fabricar estas tablas de ebanistas de EEUU y Canadá gracias a las redes sociales y fui fabricando mis primeras tablas. En la navidad de 2016 vendí las 5-6 tablas que había fabricado, a mis queridos familiares y amigos que siempre aguantan y apoyan mis locuras", continúa Malagón.

Se acerca la cuarta navidad de Nordic Works, gracias al apoyo incondicional de su mujer y familia, este proyecto sigue hacia delante y sin freno. Actualmente fabrican distintos productos en madera: tablas de corte, de presentación de alimentos, abridores de cerveza, skates, cartelería y mobiliario todo ellos con maderas macizas nobles y frondosas que vendemos a todo el mundo través de www.nordicworks.es, Etsy y la cuenta @nordicworksmadrid de Instragram.