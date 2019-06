Xiaomi da un paso más y ahora también vende leche de Central Lechera Asturiana

¿Quién no entra a una web buscando un teléfono móvil y acaba comprando leche? Desde luego, si en China no llenan la nevera desde la web de Xiaomi Youpin es porque no quieren, ya que la marca ha comenzado a vender la leche de Central Lechera Asturiana en su página.

Después de dejarnos boquiabiertos al conocer que era posible comprar jamón ibérico, volvemos a quedarnos patidifusos al descubrir que la leche de esta reconocida marca también está disponible. Y además catalogada como "gourmet" y por tiempo limitado.

Lo cierto es que no es fácil encontrarla porque la web, lógicamente, está en chino, pero la traducción automática de los buscadores nos echa una mano (y aún así cuesta dar con ella). Desde la página de inicio, si hacemos clic en la sección destacada "Uso diario", aparece la sección Bebida Gourmet, y en ella encontramos entre quesos, vino Moscato y café un brick de Central Lechera Asturiana bajo un pequeño letrero que indica que estará disponible solo por tiempo limitado.

Podemos encontrar tanto leche entera como desnatada en polvo, en bolsas de 1 kilo, al precio de 119 yuanes que al cambio equivalen a 15,33 €. Con estos packs, obtendríamos 8 litros de leche entera y 10 en el caso de la gama desnatada.

Bajo las imágenes de los productos y una breve descripción encontramos lo que parece (y decimos "parece" porque aquí el traductor no funciona al ser todo imágenes), que habla de la empresa, cómo se transporta la mercancía, dónde se encuentra Central Lechera Asturiana y los aportes nutricionales de esta leche.

Con esta novedad gastronómica en el catálogo de la web, podemos confirmar que los productos españoles en China llaman mucho la atención. Y que Xiaomi supone una oportunidad para aterrizar en este país.

Xiaomi Youpin, un gran bazar donde encontrar cualquier cosa

Esta web de la reconocida marca de telefonía no se limita a vender los smartphones de la marca, sino que navegando por sus páginas es posible encontrar una verdadera amalgama de productos.

Solo con echar un vistazo a la home podremos encontrar entre los productos destacados aspiradores, asistentes por voz, impresoras, televisiones, etc. Productos que, en mayor o menor medida, tienen relación con el mundo de la telefonía aunque solo sea porque hablamos de tecnología.

Pero también hay todo tipo de mobiliario para el hogar, como sofás y camas; ropa deportiva para vestirte de pies a cabeza; complementos como mochilas, bolsos o maletas; todo tipo de productos de belleza e higiene; e incluso una sección con productos infantiles en la que encontramos cambiadores, cunas, ropa y calzado o juguetes.

Pero es la sección gourmet la que llama poderosamente nuestra atención. Desde luego, para una cena con amigos o darte un capricho lo tienen todo: queso azul, una amplia selección de vinos y licores, panecillos, langosta, algas, pescado seco, por supuesto el jamón ibérico de España a 500 € / kilo y la leche en polvo de Central Lechera Asturiana o sopas de fideos de todos los tipos y sabores.

No sabemos qué tiene que ver una cosa con la otra, pero desde luego la web de Xiaomi Youpin se ha ganado el título de bazar online. ¡No le falta de nada!