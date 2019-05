Jamón, a story of essence, ya puedes ver en casa el documental de jamón Joselito

Ya está disponible en streaming "Jamón, a story of essence" , el documental estrenado durante el pasado Festival de Cine de Málaga en el que se cuenta la historia del jamón Joselito, una joya de la gastronomía que es mucho más que una carne.

La cinta, que es una coproducción hispano francesa entre Joselito, Zebra Producciones y Elephant, ha sido filmada en las fincas de la empresa pionera en el sector del ibérico y referente mundial, y recoge la esencia del que ha sido declarado “el mejor jamón del mundo” mostrando todo lo que hay tras el jamón Joselito, un producto apreciado por críticos y grandes chefs del mundo entero. Y ahora puedes ver el documental en casa desde la plataforma Amazon Prime Video.

Todo el proceso de elaboración del jamón Joselito comienza en la dehesa, donde los cerdos ibéricos viven en libertad y donde conocemos a Juan Luis Gómez, dirigiendo las dehesas y los animales, y a José Gómez, quien gracias a su tesón y a su iniciativa ha conseguido internacionalizar el consumo del jamón.

Con 150 años de experiencia, Joselito atesora los secretos de una tradición heredada a lo largo de seis generaciones que a lo largo de los años han compartido una única obsesión: elaborar el Mejor Jamón del Mundo. Joya gastronómica, Joselito está presente en los restaurantes y tiendas gourmet más prestigiosos de 56 países que confían en la marca y que se espera que sigan haciéndolo con las generaciones futuras.

Como recoge el documental, la pasión por Joselito es compartida por chefs como Massimiliano Alajamo, tres Estrellas Michelin, en Venecia, que considera esencial la sencillez para poder entrar en sintonía con cada persona y Jonnie Boer, tres estrellas Michelin, en Holanda, para quien cocinar es jugar con los sentidos del comensal.

Documental dirigido por Alessandro Pugno, ya premiado con la Biznaga de Plata del Festival de Málaga por su documental “A la sombra de la cruz”

“A lo largo de la sorprendente experiencia que ha sido rodar el documental, me he dado cuenta que el jamón ibérico no es carne, sino un concepto más próximo al mundo de la orfebrería. Es el resultado de un viaje alquímico que empieza con un árbol, en la dehesa mediterránea, y que tiene como ingredientes exclusivos la naturaleza, el tiempo y la pasión.” Comenta el director del documental.