Olla de cocción lenta de Lidl: 5 razones para comprarla

El pasado jueves se puso a la venta la nueva olla de cocción lenta de Lidl, uno de los mejores electrodomésticos de cocina que existen y que deberías tener si te consideras un auténtico cocinillas.

La olla de cocción lenta es un gadget de cocina que sirve para cocinar mejor y de forma más fácil. Ahora que la versión de Lidl ha llegado al mercado os contamos cuáles son las principales razones para comprarla.

Es muy barata

Seamos sinceros y no nos engañemos, una de las cosas más importantes de la olla de cocción lenta de Lidl es su precio. Concretamente esta olla lenta es la más barata del mercado y es que cuesta solo 24.99 €.

Si comparamos con la competencia, que principalmente es Crock-Pot, la marca más clásica y tradicional de ollas lentas, una de similares características no suele bajar de 40€, y eso cuando están de oferta, ya que en muchas ocasiones las encontramos por 60€ o incluso más.

La diferencia de precio es increíble, y las características son similares, ya que una olla de cocción lenta como esta no tiene una gran complejidad como electrodoméstico.

Por lo tanto, si lo que buscas es ahorrar sin sacrificar calidad, la olla de cocción lenta de Lidl es sin lugar a dudas la mejor opción.

Cocinar es más fácil

Olla de cocción lenta de Lidl

Quizás no hayas probado nunca una olla de cocción lenta, pero cuando lo hagas no sabrás cómo has podido vivir sin ella hasta entonces.

Podemos resumir qué es una olla de cocción lenta como lo contrario a los robots de cocina tipo Thermomix, pero es una simplificación muy grande.

Si entramos un poco más al ajo, una olla de cocción lenta sería la forma fácil de imitar los pucheros, guisos y cocciones tradicionales de la abuela. Una forma sencilla de adaptar esas recetas de toda la vida que llevaban tiempo y mimo a una época moderna en la que no es precisamente el tiempo lo que más nos sobre.

Existen muchísimos tipos de recetas para olla de cocción lenta, pero las más fáciles son aquellas que simplemente requieren de echar los ingredientes a la olla, poner el dial en la posición correspondiente a la receta (temperatura baja o alta) y esperar (normalmente en torno a las 8 horas).

Por si no me acabo de explicar, lo mejor es un ejemplo. Para hacer un guiso con la olla de cocción lenta solo hay que llenarla de la carne, las verduras troceadas, cubrir con agua, echar alguna hierba fresca, cerrar, poner en modo lento y esperar unas 8 horas. Y ya está.

El resultado es espectacular porque los ingredientes quedan tiernos y jugosos, como cuando nuestra abuela cocinaba durante todo el día para conseguir esas recetas llenas de sabor.

Puedes cocinar para toda la familia

La olla de cocción lenta de Lidl tiene una capacidad de 3.5 litros, lo que significa que podemos cocinar para hasta cuatro personas. O cocinar para uno solo y guardar congelado el resto. A gusto del consumidor.

Lo bueno de una olla con esta capacidad es que sirve para preparar de una vez comida para varias personas, que es una ventaja enorme. Y si no queremos cocinar para tantos no hay problema porque podemos usar menos cantidades, o hacer de más y guardar para otro día.

Es muy fácil de lavar

Olla de cocción lenta de Lidl

Esta olla de cocción lenta de Lidl se compone de tres piezas: la base eléctrica que se enchufa a la red, la olla cerámica y la tapa de vidrio. Tanto la olla como la tapa se sacan sin ningún esfuerzo y se pueden lavar en el lavavajillas.

Te sirven las recetas de Crockpot

Una de las dudas que pueden surgir cuando adquirimos un nuevo electrodoméstico es cómo usarlo. En el caso de una olla de cocción lenta la técnica no tiene ningún misterio, porque no es más que un dial que ponemos en posición de temperatura baja o alta (en el caso de la olla de Lidl también incluye media).

Pero además de la técnica están las recetas, y eso si puede suponer un problema. Al principio conviene seguir recetas ya probadas, pero veréis como con el uso y la práctica se empieza a cocinar en ella como si fuese una olla o sartén de toda la vida, las recetas os saldrán naturales.

Para empezar estáis de suerte porque en Cocinillas tenemos una sección llena de recetas para olla lenta que podéis consultar y seguir para empezar a introduciros en el mundo de las ollas de cocción lenta.

Dónde comprar la olla de cocción lenta de Lidl

Olla de cocción lenta de Lidl

Si te hemos convencido con estas cinco razones para comprar la olla de cocción lenta de Lidl ahora solo nos quedaría una cosa, dónde encontrarla.

Desde el pasado jueves la puedes comprar en tiendas Lidl, pero como es común en estos casos suele agotarse rápido y es muy posible que no la localices en ninguna tienda física.

Afortunadamente ahora los electrodomésticos Lidl se pueden comprar en su tienda online, y mientras siga habiendo stock estará disponible.

La olla de cocción lenta de Lidl está a la venta su web por 24.99€ más 3.99€ de gastos de envío.