Dani García (50), chef: "Para unos tomates aliñados perfectos; déjalos reposar 10 minutos para que suelte el jugo"

En un mundo lleno de recetas complicadas, espumas imposibles y técnicas que parecen sacadas de un laboratorio, hay algo profundamente reconfortante en volver a lo básico.

Y eso es exactamente lo que propone Dani García (50 años) con uno de sus platos fetiche: un simple tomate aliñado. Sí, simple. Y precisamente por eso, brillante.

El propio chef malagueño lo ha dicho en más de una ocasión: "Un tomate bueno, con buen aceite y sal, no necesita nada más". Y tiene toda la razón. Esta receta no va de esconder el producto, sino de ponerlo en el centro y tratarlo con respeto.

No todos los tomates sirven. Aquí no vale el que lleva dos semanas en la nevera. Lo ideal es apostar por tomates de temporada, maduros, carnosos y con sabor. Si al cortarlo huele a tomate, vas por buen camino.

El segundo pilar es el aceite. Aceite de oliva virgen extra de calidad, sin miedo. Este plato tiene pocos ingredientes, así que cada uno cuenta. Un buen aceite puede transformar un tomate normal en algo memorable. Y por último, la sal. Nada raro. Sal fina o en escamas, al gusto.

La preparación es tan sencilla que casi da pudor llamarla receta pero ahí está su magia. Se corta el tomate, se coloca en una fuente, se sala, se riega con un buen chorro de aceite y se deja reposar unos minutos. "Déjalos reposar entre 5 y 10 minutos", aclara el chef.

Ese pequeño descanso es clave porque el tomate empieza a soltar su jugo y se mezcla con el aceite creando un aliño natural que no hay vinagreta del mundo que pueda imitar.

Si se quiere, se puede añadir un toque mínimo de vinagre suave pero incluso eso es prescindible cuando el producto es bueno de verdad.

Lo interesante de este plato es que representa una forma de entender la cocina que muchos grandes chefs comparten, pero que a veces se nos olvida en casa.

Cocinar bien no es complicar, es saber cuándo no tocar y cuándo no estropear lo que ya es perfecto. Este tomate aliñado es alta cocina sin artificios. Es respeto, es sentido común y es placer en estado puro.

Además, es una de esas recetas que encajan en cualquier momento. Puede ser un entrante, puede ser un acompañamiento o puede convertirse en una cena ligera con un poco de buen pan para mojar en ese jugo que queda en el fondo del plato.

Dani García lo resume sin darse importancia, pero con mucha verdad. La cocina también es saber parar y mirar al producto, y este tomate aliñado es exactamente eso: una pequeña lección de cómo lo más sencillo puede ser también lo más memorable.