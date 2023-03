Sanidad advierte de problemas de suministro de este popular fármaco para tratar el asma

El desabastecimiento de algunos medicamentos se viene produciendo desde hace tiempo y, de hecho, los profesionales denunciaron la situación ya en 2008, precisando que era una problemática más común de lo que debería. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) empezaba a publicar desde ese año toda la información sobre los problemas de suministro en su web, pero también llama a la tranquilidad de los pacientes cuando se producen estas tensiones en el mercado farmacéutico, asegurando que los tratamientos no se verán interrumpidos.

En esta ocasión, la AEMPS ha recomendado la priorización de Montelukast granulado a población pediátrica menor de dos años por un problema de suministro. En concreto, explican que Organon Salud S.L., titular de la autorización del medicamento Singulair 4 miligramos que tiene Montelukast como principio activo, comunicó al organismo problemas en su suministro el pasado mes de febrero debido a incidencias con el cartonaje y los prospectos. Se trata de una presentación en sobres que es la de mayor cuota de mercado en España.

Esto, explica la Agencia, ha derivado en una rotura de stock de Montelukast Normon 4 mg granulado EFG y Montelukast Cinfa 4 mg granulado EFG, que se suma a los problemas de suministro que ya existían desde el mes de noviembre de Montelukast Sandoz 4 mg granulado EFG. Este principio activo es antagonista de los receptores de los leucotrienos y se emplea en medicamentos utilizados para tratar y prevenir los síntomas del asma en adultos y población pediátrica.

Estos medicamentos están disponibles en diferentes vías de administración, como en granulado, comprimidos y comprimidos masticables, aunque advierte la AEMPS que "para población menor de 2 años únicamente está indicada la administración de granulado en sobres". Si atendemos a la ficha del Montelukast, leemos que este bloqueador de los leucotrienos mejora la sintomatología y ayuda a controlar el asma al evitar que se produzca el estrechamiento e hinchazón de las vías respiratorias en los pulmones.

¿Qué es el asma?

El asma es una enfermedad crónica que provoca que las vías respiratorias de los pulmones se hinchen y se estrechen, dificultando la respiración con sibilancias, falta de aliento, opresión en el pecho y tos. Cuando se presenta una crisis, el recubrimiento de las vías se inflama y los músculos que las rodean se tensionan, reduciendo la cantidad de aire que puede pasar por ellas. Entre los desencadenantes más comunes está la alergia a animales, ácaros, medicamentos, cambios de clima, químicos suspendidos en el aire, moho, polen y otras como exceso de actividad física, infecciones, estrés o el humo del tabaco.

Montelukast se emplea para el tratamiento de pacientes de entre 6 meses y 5 años que no están adecuadamente controlados con su medicación y precisan de un tratamiento adicional. Además, se usa también como tratamiento alternativo a los corticosteroides inhalados en pacientes de entre 2 y 5 años de edad que no hayan tomado recientemente corticosteroides orales para el tratamiento de su asma y que han demostrado que no son capaces de utilizar corticosteroides inhalados. Asimismo, ayuda a prevenir estrechamiento de vías aéreas provocado por el ejercicio en pacientes de 2 años y mayores.

Prioridad: menores de 2 años

En la posología, explican que debe tomarse cada noche, incluso cuando no haya síntomas o cuando tenga una crisis aguda de asma, recordando que "la formulación de Montelukast Cinfa 4 mg granulado no se recomienda en menores de 6 meses de edad". La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por su parte, incide en su comunicación que actualmente solo hay disponibilidad de la presentación nacional de Montelukast Teva 4 mg granulado EFG y, acondicionada en otro idioma, Montelukas Cinfa 4 mg granulado EFG, 28 sobres.

Esta última presentación se puede solicitar, explican, a través del Servicio de Medicamentos en Situaciones Especiales de la Agencia. Además, recomiendan a los profesionales sanitarios priorizar la prescripción de Montelukast granulado a población pediátrica menor de dos años, ya que el resto de presentaciones disponibles no están indicadas para esta población. El laboratorio Organon Salud, por su parte, ha comunicado que espera la recepción de nuevas unidades del medicamento el próximo 15 de marzo y, con ello, se restablecerán las restantes presentaciones a finales del mes y a principios de abril.

