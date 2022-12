El talento femenino en la alta dirección a juicio

25 de 85

Es Global Head of Environmental and Social Governance (ESG) en IG4 Capital, una empresa de inversión alternativa en mercados emergentes. Ha sido reconocida por el foro Global AR con el segundo premio a Industry Analysts Relations Company en 2016. También es miembro de la junta directiva de la Global Women Telecommunications Network y cofundadora de Women For Good. Es profesora de Transformación Digital en el IE Business School.

Perfil votación