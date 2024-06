La advertencia del nutricionista Pablo Ojeda sobre el pollo del 'súper' en España

Pablo Ojeda es uno de los nutricionistas más conocidos en España por los muchos consejos y recomendaciones que transmite a la población desde de su posición como colaborador del programa Más Vale Tarde de La Sexta. Sin embargo, en esta ocasión el nutricionista ha lanzado otra advertencia a través del programa de Las Mañanas de Kiss FM, donde también suele participar como colaborador.

El experto ha aprovechado en esta ocasión el programa para desmentir algunas ideas asociadas al consumo del pollo en España. Ojeda ha querido desmontar que sea una buena idea secar esta carne con un trapo antes de prepararlo. Esta acción provoca que las bacterias que pudiera tener se extiendan.

En este sentido, el experto sevillano ha aclarado varios aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de consumir y cocinar pollo, sobre todo si queremos evitar posibles complicaciones de salud. "Nunca se tiene que limpiar porque la carne de ave es más prolífera a tener más bacterias. Así que si yo me pongo a limpiar el pollo y después lo seco con el paño, y el paño después no lo tiro al lavabo, o me pongo a secar la tabla con él... Si he pillado alguna bacteria, estoy pasando la contaminación cruzada".

Un clásico error en la preparación de este tipo de carne, que puede llevarnos a experimentar dolores de estómago varios días después o problemas digestivos causados por esas bacterias que llegan a nuestro estómago.

Ojeda también ha desmentido que el color sea un factor clave a la hora de elegir un buen pollo. A menudo asociamos el tono más amarillento del pollo con más calidad, pero la realidad es que no es más sano: "El pollo aunque sea más amarillo no significa que sea más sano, te cobran 5 euros más pero simplemente le han dado maíz que es amarillo, y hace que se ponga más amarillo", explica el experto.

Algo parecido sucede con la piel, una de las partes del pollo que a menudo desperdiciamos pero en realidad cuenta con grandes propiedades y una buena ración de proteínas: "La piel del pollo se come y es una zona que tiene mucha proteína y una buena cantidad de grasa, pero que no tiene muchas más calorías que el pollo (unas 50-70 calorías)", advierte.

Pechuga de pollo.

Beneficios del consumo de pollo

La carne de pollo es un alimento ideal para integrar en cualquier dieta saludable, con múltiples estudios que respaldan sus beneficios para la salud.

Es adecuada para todos, pero resulta especialmente beneficiosa para deportistas, personas activas, mayores, adolescentes y niños debido a su aporte de aminoácidos esenciales y su alta digestibilidad.Y es que, la proteína del pollo es crucial para la construcción y reparación de tejidos y el mantenimiento de la masa muscular.

Incluir alimentos ricos en proteínas, como la carne de pollo, en la dieta puede ser también beneficioso para el control del peso corporal, lo que la convierte en una opción recomendada para dietas de adelgazamiento.

Investigaciones demuestran que un mayor consumo de pollo promueve la termogénesis y la sensación de saciedad en comparación con dietas con menos proteínas. Además, reemplazar la carne roja con pollo puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Además de estas ventajas, la carne de pollo contribuye al buen funcionamiento del organismo y a mantener una buena salud, fortaleciendo el sistema inmunitario y combatiendo bacterias y virus.

Por lo que teniendo en cuenta estos aspectos señalados por el nutricionista Pablo Ojeda, incluir el pollo en la dieta es totalmente recomendable y puede aportar grandes beneficios para la salud.