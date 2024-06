El nutricionista Pablo Ojeda avisa sobre el plátano en España: "Más amarillo, más almidón"

Dicen que no existe la fruta perfecta, porque es una cuestión de gustos, y además es muy difícil elegir entre tanta variedad. Sin embargo, una gran parte de las personas en España no dudan en contestar rápidamente que su favorita es el plátano. Su sabor dulce gusta a casi todo el mundo, es muy saludable y, encima, tiene su propio envase natural y biodegradable. Puedes meter uno de estos de cualquier manera en la mochila o en el bolso y comerlo cuando más convenga.

Por desgracia, existe un mito alrededor de esta deliciosa fruta que se encuentra muy extendido: hay quien dice que no se puede comer cuando estás a dieta porque engorda. El nutricionista Pablo Ojeda ha desmentido esta leyenda urbana: "Vamos a dejar de pensar en tanta fruta mala y tantas historias. Las cuatro torrijas que te comes al día no te engordan Paco, pero el plátano sí", ironiza Ojeda. En realidad, los plátanos que comemos en España no serían tan calóricos como pensamos.

"El plátano de Canarias, en el tamaño medio que se come aquí en España, tiene las mismas calorías que tiene una manzana golden: 100 kilocalorías", explica el experto. "Pero aparte el plátano tiene muchísimo potasio, tiene muchísima fibra y tiene un aminoácido esencial que es maravilloso, que es el triptófano, que es precursor de la serotonina, de la felicidad, y de la melatonina, del sueño". Y explica que, dependiendo de su grado de maduración, es más rico en azúcares o más rico en fibra.

"En el plátano inmaduro el hidrato de carbono mayoritario es el almidón, pero a medida que madura, este almidón se va convirtiendo en azúcares sencillos como sacarosa, glucosa y fructosa", explica en este documento el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Pero, ¿cuándo es mejor tomar el plátano?, ¿antes o después de comer?, ¿de postre, desayuno o merienda?

En realidad, Ojeda sostiene que da igual porque "todo va al mismo saco". Es decir, que el efecto sobre el peso será igual comiéndolo antes o después. Ahora bien, el nutricionista puntualiza que: "Sí que es verdad que si tú desayunas muy temprano y comes tarde, cuando vas a comer tienes mucha hambre. Pues es preferible tomar esa fruta antes para saciarte un poquito, porque sino después te comes a tu primo por los pies".