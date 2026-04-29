Lactalis acelera en España: más hogares, más frecuencia y más consumo

La compañía refuerza su liderazgo en España con presencia en más de 12 millones de hogares, impulsada por la fidelidad, la innovación constante y un portafolio diverso adaptado a nuevos hábitos de consumo.

Las claves

Las claves Generado con IA Más de 12 millones de hogares en España eligieron productos de Lactalis en 2025, mostrando un aumento de 70.000 hogares respecto al año anterior. Lactalis refuerza su posición en leche, quesos, batidos, yogures y postres, alcanzando altas tasas de repetición de compra y fidelidad del consumidor. Las marcas Puleva, Président y RAM aumentaron su frecuencia de compra en 2025, mientras que Galbani incrementó su base de compradores en el segmento de quesos. La compañía impulsa la innovación con lanzamientos como Puleva Vita Calcio Colágeno, Président lonchas y Nescafé Latte Baileys, adaptándose a nuevas necesidades del mercado.

Más de 6 de cada 10 familias en España cuentan con, al menos, un producto de la Lactatis en su despensa. Este es uno de esos casos en los que las estadísticas van de la mano de hechos que trascienden los datos: el cómo las marcas más icónicas de la compañía no solo están presentes en nuestras vidas sino que ya forman parte de nuestro hogar. Es una percepción generalizada, según los números: solo en 2025, más de doce millones de hogares eligieron algunos de estos productos, 70.000 más que en el año precedente. Un síntoma de que quien los prueba, repite, y de que cada vez más gente se suma a esta base de clientes.

La cesta de la compra es algo en constante cambio y, precisamente por ello, es muy relevante esta fidelidad del público hacia marcas que redefinen nuestra alimentación. Es el caso de Puleva, Lauki, RAM o El Castillo en leche; Président, Galbani, Gran Capitán, El Ventero y Flor de Esgueva en quesos. Y más: en la categoría de yogures y postres, las marcas gestionadas por la joint-venture Lactalis Nestlé refuerzan esta presencia, mientras que propuestas como Chufi amplían la oferta hacia nuevos estilos de vida y ocasiones de consumo.

La amplitud y la versatilidad del portafolio de la compañía -con más de un millar de referencias- le confieren un papel de referencia en cada una de esas líneas, en una tendencia que subrayan los números. Y es que Lactatis mejora su intensidad de compra gracias a mayores cargas por acto y a una frecuencia más elevada. Casi el 70% de los hogares que adquiere algún producto de la compañía repite compra, reflejo de una relación sólida y sostenida con las personas consumidoras.

Más frecuencia de compra

Según datos de Kantar, referente global en consultoría de datos y medición de audiencias, Lactalis consolida su relevancia como segundo grupo por penetración (27% de los hogares) en la categoría de leche, estrechando distancias con el líder del mercado.

En este ámbito se detecta una marcada evolución positiva de marcas como Puleva, Président y RAM, que aumentan su frecuencia de compra en un 3,6%, 5,4% y 6,6% respectivamente. Estos valores redundan en esta capacidad para reforzar la recurrencia, fortalecer el vínculo con cada tipo de hogar y dinamizar la categoría.

Es un escenario que se replica en otras categorías. Por ejemplo, en la de batidos, el 11,4% de los hogares compró productos Lactalis en 2025, posicionando a la compañía como el fabricante más relevante en términos de penetración y reforzando su papel como impulsor del crecimiento en este ámbito.

En queso, Lactalis también se consolida como el fabricante que entró en más hogares españoles en 2025. El 45% eligió productos de la compañía, confirmando su relevancia estructural en el mercado. El dinamismo de marcas como Galbani, que ha incrementado su base de compradores en 0,7 puntos porcentuales, refuerza su capacidad para atraer nuevas personas consumidoras y activar la categoría.

En el apartado de yogures, postres y bebidas lácteas refrigeradas, también se percibe un crecimiento similar: 6,7 millones de hogares eligieron productos del grupo en 2025, 600.000 más que el año anterior. Contribuye a estas cifras el que Lactalis Nestlé haya sido el fabricante de yogures que más ha crecido en compradores, ayudando a dinamizar estas categorías con un consumidor que compra más y más a menudo. Nestlé es la marca que más ha crecido en compradores en yogures (+4,4 pp), mientras que La Lechera alcanza el 17,5% de los hogares (+1,3 pp frente al año anterior) en el segmento de postres.

Más de 12 millones de hogares eligieron productos Lactalis en 2025, ampliando su base de compradores

Décadas de innovación

Aunque estos datos se refieren al pasado año, lo cierto es que alcanzar esta preponderancia en los mercados tiene que ver con una trayectoria previa de décadas en las que Lactatis ha sido capaz de transformar la leche en productos de alto valor añadido y de adaptarse a las nuevas demandas de los consumidores.

En este sentido, la innovación ha sido igualmente uno de los tractores de la compañía durante 2025 para reforzar su crecimiento y estar siempre atenta para seguir ofreciendo productos y formatos más próximos a las necesidades de sus clientes. El respaldo que reflejan las estadísticas parece indicar que lo ha conseguido.

En todas las categorías en las que opera se percibe este esfuerzo por aunar la calidad de las materias primas con la innovación:

Innovaciones destacadas en leche y bebidas: - Puleva Vita Calcio Colágeno: leche enriquecida con calcio y colágeno, desarrollada para contribuir al mantenimiento normal de huesos y articulaciones, ampliando la gama funcional de la marca..

- Puleva Tido Milky: propuesta adaptada a los más pequeños que combina nutrición y cercanía, facilitando la incorporación del consumo de leche en su rutina diaria.

- Puleva Milkshakes: gama de batidos que amplía las ocasiones de consumo dentro y fuera del hogar, ofreciendo sabor y practicidad en formatos listos para consumir.

Innovaciones destacadas en queso: - Président lonchas: formato práctico que combina calidad y conveniencia, facilitando su uso diario y ampliando las ocasiones de consumo.

- El Ventero Queso Fresco Proteína: referencia alineada con la tendencia de productos ricos en proteínas, aportando valor añadido dentro de la categoría.

- Flor de Esgueva Gran Reserva: queso de larga maduración que refuerza la apuesta por la especialización y el segmento premium.