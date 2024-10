Ni tostadas ni café: el desayuno saludable de Mercadona que aconseja el nutricionista Fran Susin

Que el desayuno es la comida más importante del día es algo que habremos escuchado muchas veces a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, esta es una máxima que pocos o muy pocos respetan. La falta de tiempo y el ritmo complicado de las mañanas nos impide en muchas ocasiones prepararnos un desayuno que sea rico a la par que nutritivo.

Lo normal cuando nos levantamos es que vayamos con el tiempo justo. Pasar por la ducha, vestirnos, coger las cosas del trabajo, del colegio o de la universidad y salir a toda prisa para no llegar tarde a nuestro destino son el ''abecé'' de cada mañana. Por ello, muchas veces carecemos del tiempo necesario para prepararnos ese desayuno que deberíamos tomar.

Sin embargo, lo que muchos no saben es que a veces no tenemos que emplear más de cinco minutos para hacer el desayuno que nos aporta todo lo que necesitamos antes de una dura mañana de trabajo o estudios. Así, sin gastar apenas tiempo, podemos tener lista una comida rica, saludable y muy variada que además nos ofrece el aporte de proteínas que necesitamos huyendo de las grasas y de los azúcares.

Uno de los mayores expertos en este tipo de avatares es el conocido nutricionista Fran Susin, quien acostumbra a publicar en sus redes sociales muchos consejos útiles para el día a día. Y en esta ocasiones sorprende a sus más de 140.000 seguidores en Instagram con un desayuno que tiene listo en sólo 5 minutos y que además prepara a base de productos sencillos de Mercadona.

Y realmente, es la prueba perfecta de que no necesitamos mucho tiempo para empezar el día con un 'chute' de energía y con el aporte de proteínas que necesitamos. Además, se trata de una receta muy sencilla, que no requiere de ningún tipo de cocinado, en la que no manchamos nada, pero en la que utilizamos ingredientes muy bien seleccionados. Y es que ahí está la verdadera clave.

El desayuno de Mercadona de Fran Susin

El conocido nutricionista y creador de contenido Fran Susin sorprende una vez más con uno de sus vídeos rápidos y útiles en el que informa de cómo elaborar uno de los mejores desayunos posibles invirtiendo apenas unos minutos. Una receta fácil, que no requiere de ningún tipo de elaboración y con la que aporta al organismo todo lo que necesita para afrontar la batalla de la jornada.

En primer lugar, este reconocido dietista confirma que todos los productos que utiliza se pueden encontrar en Mercadona. Por lo que no necesitaremos dar muchas vueltas para tener nuestros ingredientes disponibles. Y después, basta con ponerse manos a la obra para tenerlo todo listo en un abrir y cerrar de ojos. Tras unos sencillos pasos tendremos nuestra mousse de gofio lista para degustar.

250 gramos de queso batido (aportan 20 gramos de proteínas).





4 cucharadas soperas de gofio (o harina de avena).





1 plátano cortado como topping.





Un puñado de cereales sin azúcares añadidos.





Un poquito de canela.





Cacahuete en polvo desgrasado (unos 10 o 20 gramos).

Lo primero que utilizaremos serán unos 250 gramos de queso batido que verteremos en un bol donde posteriormente nos comeremos nuestro desayuno. Acto seguido, incluiremos el otro ingrediente estrella, nuestras cucharadas de gofio. El dietista Susin asegura que si no tenemos este producto, quizás el más complicado de encontrar, podemos aportarle la habitual harina de avena.

Acto seguido, comienza con la gracia de este desayuno, lo que realmente aportará sabor y color. El topping estrella es el plátano, el cual aporta cortado en pequeños pedazos. Después, un puñado de cereales, los cuales recomienda que sean sin azúcares añadidos para hacer así nuestro desayuno aún más sano. Además, este tipo de añadidos le aportan un plus crujiente para jugar con las texturas y hacerlo aún más divertido y apetecible.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fran Susin (@fransusin_)

Otro elemento que aportará energía a nuestro desayuno será el puñado de nueces, mientras que el toque especial se lo aportará la pizca de canela que le da también un aspecto diferente y atractivo. Y para los más exigentes, hay una forma de dotar a nuestro pequeño ágape de una dosis extra de proteínas: añadir un poco de cacahuete en polvo. Pero sólo entre 10 y 20 gramos.

De esta manera, tendremos una receta rápida, sencilla y que podemos elaborar en tan sólo unos minutos para empezar nuestras mañanas de la mejor forma posible. Incluso aunque no tengamos tiempo.