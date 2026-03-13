Llega un tobogán térmico a España: Aemet alerta de un desplome de temperaturas de hasta 8ºC en estas zonas

Las claves nuevo Generado con IA A partir de este viernes, España experimentará un fuerte descenso de temperaturas, con caídas de hasta 8ºC en algunas regiones. El cambio térmico será provocado por la llegada de una masa de aire polar marítima, arrastrada por un chorro polar. Antes de la bajada de temperaturas, se esperan lluvias moderadas, más intensas en la costa cantábrica y con posibilidad de nieve en cotas altas. La próxima semana podría llegar un anticiclón, aunque existe la posibilidad de una borrasca fría que afecte especialmente a las Islas Canarias.

La península Ibérica goza de días soleados, pero no van a durar mucho. Las temperaturas suaves de los últimos días podrían tener los minutos contados y es que se acerca un tobogán térmico a las puertas de la primavera que reducirá las temperaturas.

Esta semana comenzó con fuertes lluvias, continuó con días soleados y cálidos y parece que volverá a terminar con un tiempo más inestable. Esperamos la introducción de varias vaguadas en los próximos días en España y con ellas, borrascas frías.

Se considera que este viernes es el último día en el que la península tendrá estabilidad, a partir de entonces las temperaturas bajarán de manera drástica. Esto se debe a la introducción de un chorro polar que arrastra una masa de aire polar marítima.

Los termómetros de varias regiones de España caerán en picado, sobre todo en lo que respecta a las temperaturas máximas del día. "Se prevén anomalías de temperatura negativas de alrededor de 4ºC a 8ºC para esta época del año", explica Meteored.

Por esta razón, veremos que Madrid pasará de 18ºC durante el viernes a tener una máxima de sólo 12ºC. Más drástico será el cambio de temperatura de Bilbao, donde pasarán de 21ºC en pleno mes de marzo a una temperatura máxima de también 12ºC.

Próxima semana

Pero antes de esta bajada del mercurio, el frente frío trae en primera línea precipitaciones. Es decir, el frío vendrá precedido por la lluvia. Las lluvias serán moderadas, pero en la costa cantábrica se pueden esperar precipitaciones intensas, incluso nieve en cotas altas.

Las lluvias se mudarán a Aragón y Cataluña a partir del sábado. Pero si estos altibajos de temperaturas no parecen gran cosa, los meteorólogos adelantan otro cambio en el tiempo para la semana que viene. Esta vez, protagonizado por el anticiclón de las Azores.

Todo apunta a que viene un sistema de altas presiones, es decir, buen tiempo. Ahora mismo se encuentra sobre el continente europeo, pero podría llegar a producirse "el descuelgue de un embolsamiento de aire frío" que podría traer una borrasca fría sobre las islas Canarias.

La incertidumbre sobre el tiempo de la próxima semana es todavía alta, pero "el modelo europeo baraja la posibilidad de que a mediados de semana, la profundización de una baja al norte de Madeira pudiera tomar rumbo a las islas Canarias", apunta Meteored.

Esto significa la instalación de un ambiente muy inestable y tormentoso sobre las Canarias. "Podrían darse importantes acumulados de precipitación en poco tiempo", sigue Meteored, que recomienda actualizar la información sobre el tiempo con frecuencia en los próximos días.