Aemet avisa del cambio de tiempo en España: llega un anticiclón con anomalía de calor para el fin de semana

Las claves nuevo Generado con IA Un anticiclón y una dorsal subtropical provocarán un ascenso térmico notable en España durante el fin de semana, con temperaturas hasta 10 grados por encima de lo habitual. El tiempo será soleado y primaveral, aunque las noches seguirán siendo frías, especialmente en mesetas, montañas y valles, donde se prevén heladas. Las máximas superarán los 20ºC en buena parte del país, llegando a 24ºC en Murcia y hasta 27ºC en zonas del sureste, como Alicante y Murcia. A partir del martes podría iniciarse un descenso térmico en Galicia y Castilla y León, aunque se mantendrán temperaturas primaverales en el Cantábrico.

Tras la borrasca Pedro, los restos de viento y temporal marítimo que todavía persisten en zonas dispersas del país irán remitiendo para dar paso a un fin de semana de febrero con tiempo inusualmente primaveral. Será soleado con temperaturas hasta 10 grados más de lo normal para la fecha.

¿A qué se debe este cambio? A la doble influencia de una dorsal subtropical en ascenso y del anticiclón de las Azores sobre la península. Este fenómeno dejará altas presiones y una masa de aire más cálido de lo habitual para esta época del año.

Podemos esperar ausencia de lluvias, y también tiempo primaveral en muchas zonas de España. Ahora bien, las noches seguirán siendo frías. Y esto se debe a que son más largas ahora en invierno, la Tierra recibe menos horas de sol y la superficie se enfría.

De hecho, Meteored alerta de que se producirán heladas en la zona de mesetas, montañas y valles. Habrá fuertes contrastes entre el día con una sensación térmica agradable y noches de mucho frío. Y, además, este tiempo permanecerá durante la próxima semana.

"El modelo europeo prevé que la última semana de febrero sea cálida en España, excepto por la vertiente atlántica peninsular, donde sería normal en cuanto a temperaturas", señala Meteored. Para encontrar temperaturas frías para la época hay que ir a los países nórdicos.

Pero, ¿cuándo vamos a empezar a sentir el cambio térmico? Durante el viernes y el resto del fin de semana comenzará el ascenso térmico en toda España, y podría tocar techo el próximo martes. El sábado varias comunidades podrían llegar a registrar más de 20ºC.

Principalmente, el interior de Andalucía, Extremadura, el extremo sur de Castilla-La Mancha, el interior sur de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia e, incluso, el sur de Galicia. Para el domingo, las máximas superiores a 20ºC se expandirán más.

Temperaturas altas

Los termómetros podrían llegar a señalar los 22ºC y 23ºC en Sevilla, Córdoba y Jaén y hasta 24ºC en Murcia. Es decir, días que pueden recordar a las temperaturas suaves de la primavera e, incluso, el verano. El ascenso de temperaturas continuará el lunes.

En toda España salvo en la meseta norte, donde se estabilizarán. Buena parte del Valle del Ebro hasta La Rioja, el interior de Cataluña, los valles del sur de Galicia y Asturias, los archipiélagos y todo el sur desde Madrid tendrá máximas por encima de los 20ºC.

Los puntos más calientes serán Alicante y Murcia, donde se podrían superar los 25ºC e, incluso, en la segunda ciudad, los 27ºC. Pero ¡ojo! este tiempo no se va a quedar con nosotros durante mucho tiempo y para la mitad de la semana podría enfriarse.

"El martes se iniciará un descenso térmico en Galicia y Castilla y León, pero con vientos del sur y temperaturas primaverales a orillas del Cantábrico", explica Meteored. Y destacan que "la gran novedad será ver 20ºC a orillas del Cantábrico".

De hecho, en Oviedo se esperan 22ºC y también en Santander y San Sebastián. En Bilbao, incluso, se esperan 23ºC de máxima, si no cambian los pronósticos. Ahora bien, como se ha destacado antes, las noches serán frías en ciertos puntos de España.

“Se esperan mínimas por debajo de los 5 ºC en buena parte del interior peninsular, con apenas 1 a 3 ºC en las capitales de provincia de Castilla y León, sur de Aragón y el este de Castilla-La Mancha, entre 3 a 4 ºC en Madrid y 6 a 7 ºC en Barcelona”, explica Meteored.