Sandra Moñino, nutricionista: "Para tomarte un yogur después de haberte comido un filete deben haber pasado 2 horas"

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Las claves Generado con IA Sandra Moñino recomienda esperar al menos dos horas entre tomar un filete y un yogur para favorecer la absorción del hierro. El calcio de productos lácteos como el yogur puede dificultar la absorción del hierro presente en la carne y las legumbres. Consumir vitamina C junto a alimentos ricos en hierro mejora su absorción, mientras que café y té pueden reducirla si se toman junto a las comidas. La experta aconseja planificar la dieta y separar la ingesta de hierro y calcio para evitar déficits, especialmente en personas con riesgo de anemia.

La nutricionista Sandra Moñino ha puesto el foco en un gesto cotidiano que muchos realizan sin pensarlo: tomar un yogur después de comer un filete. Su recomendación es sencilla: "Deben haber pasado, como mínimo, dos horas entre una y otra cosa".

El motivo está relacionado con el hierro, un mineral para el organismo que participa en la formación de hemoglobina y permite transportar oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos. La cuestión no es demonizar el yogur, sino separar nutrientes.

Moñino, conocida por divulgar sobre alimentación a través de su pódcast Jengibre y Limón, explica que el calcio puede interferir en la absorción intestinal del hierro cuando ambos nutrientes se consumen juntos. Por eso aconseja espaciar ingestas durante el día.

En el caso de un filete de ternera, la advertencia cobra especial interés porque la carne aporta hierro hemo, una forma que el organismo absorbe mejor todavía. Sin embargo, acompañarlo con alimentos ricos en calcio puede reducir ese aprovechamiento.

Cómo mantener el hierro

La misma recomendación puede aplicarse a otros platos ricos en hierro, como las lentejas. La experta resume su advertencia contundente: si se toma un yogur como postre después, "te has cargado el hierro", según explica en su pódcast semanal.

Esta interacción no significa que el calcio sea perjudicial ni que deba eliminarse de la alimentación. Al contrario, es un nutriente para mantener huesos y dientes y cumple funciones importantes. La clave está en distribuir los alimentos durante el día.

El hierro, por su parte, resulta imprescindible para producir hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos encargada de transportar oxígeno. Cuando las reservas disminuyen de manera considerable puede aparecer anemia ferropénica, asociada a cansancio, mareos, cefaleas y falta de concentración.

También conviene prestar atención a otras bebidas. El café y el té contienen compuestos, entre ellos polifenoles, capaces de dificultar la absorción del hierro. Por ello, tomarlos alejados de las comidas puede ser útil para aprovechar mejor este mineral.

La vitamina C juega en sentido contrario. Este nutriente favorece la absorción del hierro, por lo que incorporar pimientos, cítricos o verduras de hoja verde es beneficioso. Un chorrito de limón sobre la comida puede ayudar en este sentido.

En las legumbres existe otro factor que puede dificultar el aprovechamiento del hierro: el fitato. Este compuesto natural actúa como antinutriente, aunque técnicas sencillas como el remojo, la fermentación o la germinación permiten reducir su presencia antes de consumirlas.

Así, una planificación puede marcar diferencias: reservar el yogur para una toma alejada de la comida principal, separar café y té de las comidas y acompañar alimentos ricos en hierro con fuentes de vitamina C son opciones muy prácticas.

No obstante, la recomendación de esperar dos horas debe entenderse como pauta divulgativa y no como una prohibición absoluta. La absorción del hierro depende de factores, entre ellos el tipo de hierro, la composición dietética y las necesidades individuales.

En personas con anemia o déficit de hierro, conviene contar con valoración profesional para conocer la causa y decidir las medidas adecuadas. Más allá de estas combinaciones, el objetivo es construir una alimentación variada que cubra las necesidades nutricionales.