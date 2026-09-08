Los expertos lo confirman: "El huevo cocido es mejor que el frito, permite absorber el 90% de sus proteínas"

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Las claves Generado con IA El huevo cocido permite absorber hasta el 90% de sus proteínas, frente al 50% cuando está crudo o semicrudo. Cocer el huevo no requiere añadir grasas, lo que ayuda a mantener su valor nutricional y un menor aporte calórico. La cocción mejora la biodisponibilidad de vitaminas como la B12 y D, así como minerales y la colina, esencial para funciones cerebrales. El huevo cocido resulta más saciante y es una opción sencilla y saludable para incluir en la dieta diaria.

El huevo puede cambiar considerablemente según la forma en que se cocina. Para el médico Manuel Viso, una preparación sencilla destaca especialmente porque permite aprovechar mejor sus proteínas y mantener buena parte de sus nutrientes.

Según explica Viso en un vídeo publicado en Instagram, el huevo cocido duro o pasado por agua sería una de las mejores opciones para cocinar este alimento de forma habitual.

Una de las principales razones está en que la cocción no necesita añadir grasas, a diferencia de algunas preparaciones que incorporan aceite durante el proceso y pueden aumentar el contenido calórico final del plato.

El médico también señala que, al cocer el huevo, sus grasas buenas no se oxidan. Además, cita un estudio publicado en una revista de prestigio para respaldar las diferencias relacionadas con su aprovechamiento.

Entre ellas destaca la cantidad de proteínas que el organismo puede absorber. De acuerdo con su explicación, al consumir el huevo cocido se llega a absorber hasta el 90% de sus proteínas.

La mejor opción

La situación cambia cuando el huevo se toma crudo o semicrudo. En ese caso, según Viso, el porcentaje de proteínas absorbidas se reduce hasta aproximadamente el 50%, una diferencia considerable entre ambas preparaciones.

Pero la cocción también tendría importancia para otros componentes del huevo. El médico asegura que algunas vitaminas pueden resultar más biodisponibles cuando este alimento se cocina, entre ellas la vitamina B12 y la vitamina D.

Algo similar ocurre con determinados minerales y sustancias presentes en el huevo. Viso menciona el hierro y la colina, un compuesto especialmente relevante por su relación con funciones esenciales del organismo.

La colina participa en la formación de acetilcolina, un neurotransmisor que desempeña un papel importante en procesos como el aprendizaje, la memoria y el control muscular, según explica el médico en su publicación.

Además de sus características nutricionales, Viso destaca otra ventaja práctica del huevo cocido: resulta más saciante. Por eso, esta preparación puede convertirse en una alternativa sencilla para incluir este alimento en la dieta.

Para preparar el huevo cocido, recomienda sacarlo de la nevera unos diez minutos antes. Después hay que colocarlo en un cazo, cubrirlo completamente con agua fría y llevarlo progresivamente a ebullición.

Cuando el agua comience a hervir, la indicación es contar diez minutos. Una vez transcurrido ese tiempo, conviene cortar inmediatamente la cocción utilizando agua fría antes de consumir el huevo.

El huevo también puede prepararse escalfado o a la plancha utilizando muy poco aceite, preferiblemente de oliva virgen extra. En cambio, las frituras o tortillas muy grasas pueden incorporar más aceite y aumentar calorías.