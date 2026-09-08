Los expertos coinciden: "Para perder peso ahora en septiembre, caminar solo no es suficiente; entrena fuerza"

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Las claves Generado con IA Caminar es saludable, pero los expertos insisten en que no basta para perder peso: recomiendan añadir entrenamiento de fuerza. Actividades como yoga, pilates o natación son buenos complementos, pero no estimulan la masa muscular como la fuerza. La mayoría de beneficios cardiovasculares se logran con 7.000 pasos diarios, y no es necesario obsesionarse con llegar a 10.000. Es fundamental no excederse al retomar el ejercicio tras el verano y mantener la constancia, evitando la desmotivación por sobrecarga.

Con la llegada de septiembre, son muchas las personas que buscan retomar el ejercicio físico tras los excesos del verano. Un error habitual para recuperar la forma es recurrir exclusivamente a los paseos diarios.

Si bien caminar representa un excelente punto de partida y un hábito sumamente saludable, los expertos coinciden en que, para obtener resultados reales en la pérdida de peso y la mejora de salud es fundamental añadir entrenamientos de fuerza.

Marimi García aclara la limitación de centrarse solo en el cardio: "Caminar no es suficiente, porque si bien nos aporta mucho, no estimula el músculo para que aumente su masa".

Aunque actividades tradicionales como caminar, el aerobic, la natación, el yoga o el pilates son fantásticos complementos, no funcionan como la base de nuestro bienestar físico, dado que no estimulan la masa muscular.

Para los expertos, el ejercicio físico no debe ser una actividad opcional que se abandona en vacaciones, sino un pilar innegociable de nuestro día a día.

Durante años se ha promovido el objetivo de alcanzar los 10.000 pasos para mantenerse saludable. Sin embargo la ciencia ha desmitificado esta cifra.

Especialistas en entrenamiento deportivo señalan que a partir de los 7.000 pasos diarios ya se alcanza la mayor parte de los beneficios cardiovasculares.

La entrenadora personal María Casas afirmaba en CLARA: "Para perder peso en septiembre, camina 20 o 30 minutos, aumenta la intensidad con el paso de las semanas y añade dos días de entrenamiento de fuerza."

Uno de los mayores obstáculos al iniciar un plan deportivo es la falta de constancia, además los expertos puntualizan que apuntarse a un gimnasio sin experiencia puede ser intimidante debido a la gran cantidad de máquinas y personas, lo que dispara las tasas de abandono.

Del mismo modo, Marimi García, también advierte que intentar entrenar una hora diaria desde el primer momento tras un parón prolongado es una receta para el fracaso.

"No podemos pretender pasar de un descanso de un mes a ir todos los días al gimnasio una hora. Si no, van a aparecer unas agujetas que nos van a quitar mucha motivación y vamos a querer abandonar", añade la experta.

¿Qué comer durante el entrenamiento?

Entrenadores como Marimi García ponen el foco en la primera hora posterior al entrenamiento, período crucial en el que debemos recargar la energía gastada.

"Durante este periodo es cuando tenemos que recargar todo lo que hemos gastado, entonces, hay que hacer una merienda con suficientes proteínas y carbohidratos después de entrenar".

Como afirman los expertos, el fin de entrenar va mucho más allá de verse bien frente al espejo, pues para ellos la verdadera recompensa es interna.

Entrenar regula tu energía, equilibra tus emociones y te otorga vitalidad.