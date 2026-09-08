David Céspedes, experto en longevidad: "Comer 4 huevos al día el resto de tu vida sólo te traerá beneficios"

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Las claves Generado con IA David Céspedes, experto en longevidad, defiende que comer cuatro huevos al día proporciona numerosos beneficios para la salud. El huevo es destacado por su alto valor biológico, aportando todos los nutrientes necesarios para formar un organismo completo. La clara contiene aminoácidos esenciales y propiedades antimicrobianas, mientras que la yema aporta colina y antioxidantes beneficiosos para el cerebro y la salud ocular. Céspedes afirma que no hay evidencia científica sólida que relacione el consumo de huevos con un aumento del colesterol o daño cardiovascular.

Durante años, el huevo ha estado rodeado de dudas relacionadas con el colesterol, pero David Céspedes pone el foco en los nutrientes que aporta este alimento.

El médico y experto en longevidad sostiene que comer cuatro huevos diarios durante toda la vida podría proporcionar numerosos beneficios, según explica en un vídeo publicado en TikTok.

Céspedes destaca que el huevo presenta una particularidad frente a otras fuentes habituales de proteínas, ya que contiene los elementos necesarios para formar un organismo completo.

Según su explicación, esta composición convierte al huevo en una fuente de proteína especialmente interesante para el organismo, debido a su elevado valor biológico.

El experto señala que las proteínas del huevo presentan un alto valor biológico, una característica que relaciona con una mejor capacidad del cuerpo para aprovecharlas.

Componentes esenciales

La clara también concentra propiedades que Céspedes considera relevantes. Entre ellas menciona un efecto antimicrobiano, además de su contenido en aminoácidos esenciales y elementos relacionados con la protección inmunológica.

En cuanto a la yema, el médico pone especial atención en la presencia de colina, un nutriente que considera fundamental para diferentes funciones relacionadas con el organismo.

Céspedes explica que la colina participa en la producción de acetilcolina, un neurotransmisor esencial para el funcionamiento cerebral, y también señala su posible papel frente al hígado graso.

La yema contiene además dos antioxidantes que el experto considera especialmente importantes: la luteína y la zeaxantina, asociados con la protección de la salud ocular.

Según Céspedes, estos compuestos pueden ayudar a proteger los ojos frente a problemas como la degeneración macular y las cataratas, dos alteraciones relacionadas con el envejecimiento.

El contenido nutricional del huevo es, por tanto, uno de los principales argumentos que utiliza el médico para defender su consumo habitual dentro de su explicación.

Pero existe una cuestión que tradicionalmente ha generado preocupación alrededor de este alimento: su contenido en colesterol y la posible relación entre los huevos y la salud cardiovascular.

Sobre este punto, Céspedes asegura que no existe evidencia científica sólida que demuestre que consumir huevos aumente el colesterol o perjudique directamente la salud cardiovascular.

De este modo, el experto considera que la proteína, los aminoácidos esenciales, la colina y los antioxidantes convierten al huevo en un alimento especialmente completo.

Su planteamiento pone el acento en la composición del huevo y en los distintos nutrientes presentes tanto en la clara como en la yema.

Además, Céspedes resta importancia a la preocupación por el colesterol, uno de los principales motivos por los que tradicionalmente se ha cuestionado el consumo frecuente de huevos.

El médico sostiene finalmente que mantener este consumo durante toda la vida no solo no perjudicaría la salud cardiovascular, sino que únicamente aportaría beneficios.