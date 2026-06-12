Alemania avisa a Europa: el Atlántico tiene una mancha fría que amenaza con cambiar el clima de países como España

Las claves

Las claves Generado con IA Científicos detectan una gran 'mancha fría' en el Atlántico Norte, al sur de Groenlandia e Islandia, que no sigue el ritmo del calentamiento global. El fenómeno se relaciona con un debilitamiento de la AMOC, la corriente oceánica que transporta calor en el Atlántico, lo que podría alterar el clima de Europa. Aunque un colapso de la AMOC antes de 2100 es improbable, su debilitamiento puede provocar cambios en lluvias, temporales y patrones atmosféricos. España no depende tanto de la AMOC como otros países del norte, pero cualquier alteración en el Atlántico puede afectar su clima y aumentar la inestabilidad.

En un planeta que se calienta casi por completo, el Atlántico Norte guarda una anomalía incómoda: una gran “mancha fría” al sur de Groenlandia e Islandia que no sigue el ritmo del calentamiento global y preocupa a los climatólogos.

La señal vuelve ahora al debate por un estudio publicado en Geophysical Research Letters y liderado por Stefan Rahmstorf, del Potsdam Institute for Climate Impact Research. El trabajo analiza la llamada Atlantic warming hole, una región oceánica anómalamente fría.

La conclusión principal es importante: esa mancha no se explicaría solo porque el océano pierda más calor hacia la atmósfera, sino por cambios en el transporte de calor oceánico. El problema estaría en el movimiento del agua.

Ahí entra la AMOC, la Circulación Meridional de Retorno del Atlántico. Este sistema mueve agua cálida hacia el norte en superficie y devuelve agua fría en profundidad, ayudando a repartir calor por el océano Atlántico.

La imagen puede parecer sencilla, pero su alcance climático es enorme. Si esa cinta transportadora pierde fuerza, no solo cambia la temperatura del agua: también pueden alterarse lluvias, borrascas, temporales, nivel del mar y patrones atmosféricos.

Un colapso en los próximos 75 años sería improbable

El riesgo no está en que España vaya a congelarse de repente ni en una escena de película, sino en un Atlántico más inestable, capaz de modificar equilibrios climáticos ya tensos.

Carbon Brief recuerda que el IPCC proyecta un debilitamiento de la AMOC durante el siglo XXI, aunque considera improbable un colapso completo antes de 2100. La clave está en cuánto se debilita, cuándo y con qué efectos regionales.

El Met Office británico mantiene una línea parecida. Sus estudios apuntan a que un colapso en los próximos 75 años sería improbable, pero insisten en que la AMOC se debilitará y eso planteará retos climáticos para Europa.

Lo cierto es que la mancha fría encaja con una huella esperada de menor transporte de calor hacia el Atlántico subpolar. No es una prueba aislada, pero sí una señal difícil de ignorar.

El mecanismo físico tiene sentido: el calentamiento global, el deshielo de Groenlandia y los cambios en lluvia y escorrentía pueden añadir agua dulce al Atlántico Norte. Esa agua reduce salinidad y dificulta el hundimiento de aguas densas.

Para España, el aviso llega por la puerta atlántica. La península no depende de la AMOC como Islandia, Irlanda o Reino Unido, pero cualquier reorganización del Atlántico puede influir en entradas de humedad, borrascas y contrastes térmicos.

Hay un matiz clave: una AMOC más débil no cancela el calentamiento global. Puede enfriar o moderar algunas zonas del Atlántico Norte, mientras el Mediterráneo, la atmósfera y los continentes siguen acumulando calor.

Por eso el escenario más inquietante no es “menos calor”, sino un clima más desordenado. Sequías, lluvias intensas, temporales atlánticos y olas de calor pueden convivir en un mismo mapa si cambia la forma de repartir energía.

Alemania avisa a Europa porque sus científicos están mirando una zona que parece contradecir el calentamiento global, pero quizá lo esté revelando. El Atlántico no se enfría sin más: puede estar cambiando la manera en que distribuye el calor.