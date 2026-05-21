Carlos Gutiérrez, veterinario: "El período entre la semana 2 y la 7 de la vida de tu gato determina su carácter"

Las claves

Las claves Generado con IA El período entre la semana 2 y la 7 de vida de un gato es clave para definir su carácter y socialización futura. Durante estas semanas, los gatos son muy receptivos y absorben experiencias, especialmente el trato humano y el ambiente que los rodea. Una socialización temprana positiva fomenta gatos confiados y sociables, mientras que la falta de contacto puede generar desconfianza. Aunque la etapa inicial es importante, los gatos adultos también pueden aprender a crear lazos afectivos con tiempo y paciencia.

Quienes conviven con gatos suelen repetir una frase que ha conquistado las redes sociales: "Yo no elegí a mi gato, él me eligió a mí". Aunque parezca una idea romántica, la ciencia sí respalda parcialmente esa conexión especial entre humanos y felinos.

El veterinario Carlos Gutiérrez explica que los gatos no son animales tan independientes y egoístas como se ha pensado durante años. Diversos estudios apuntan a que pueden desarrollar vínculos emocionales profundos con las personas que consideran seguras.

Ese comportamiento se relaciona con el llamado "apego seguro", un mecanismo muy parecido al que desarrollan los bebés con los adultos que los cuidan. Para los gatos, esa relación representa protección, calma y confianza frente a posibles amenazas o situaciones estresantes.

Según el especialista, el desarrollo de este vínculo depende especialmente de las experiencias que el felino vive durante sus primeras semanas de vida. En concreto, el período comprendido entre la segunda y la séptima semana resulta decisivo para moldear su personalidad futura.

Durante esa etapa, los gatos son especialmente receptivos a todo lo que ocurre a su alrededor. Carlos Gutiérrez señala que funcionan "como esponjas", capaces de interpretar cómo las personas se acercan, interactúan y responden ante ellos en esos primeros contactos.

Gatos confiados y sociables

Si el animal recibe experiencias positivas, cuidados y cercanía durante ese periodo sensible de socialización, lo habitual es que más adelante se muestre más confiado, sociable y cercano con los humanos.

Esa base emocional influye directamente en su manera de relacionarse durante la adultez. Sin embargo, no todos los gatos tienen la misma oportunidad de vivir esa socialización temprana.

Muchos felinos abandonados, rescatados o criados en refugios pasan sus primeras semanas sin apenas contacto humano positivo, algo que puede afectar posteriormente a su comportamiento y confianza.

Aun así, el veterinario insiste en que esa etapa inicial no determina completamente el futuro del animal. Aunque el aprendizaje temprano sea importante, un gato adulto también puede aprender a relacionarse y crear lazos afectivos sólidos con las personas que le rodean.

La diferencia es que ese proceso puede requerir más tiempo, paciencia y experiencias positivas repetidas. Por eso, los expertos destacan la importancia del "feedback" que el gato recibe a lo largo de toda su vida, ya que cada interacción ayuda a construir su percepción sobre los humanos.

Lejos del mito del gato frío e interesado únicamente en la comida, cada vez más investigaciones muestran que los felinos buscan seguridad emocional, protección y bienestar.

Y precisamente ahí es donde nace esa sensación que tantos dueños describen como si realmente hubieran sido "elegidos" por su mascota.