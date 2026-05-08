España endurece los límites al pulpo: fija por ley el peso mínimo de venta y busca vetar la cría intensiva en granjas

Las claves

Las claves Generado con IA España refuerza el control sobre el pulpo fijando en Galicia un peso mínimo de 1 kilo por pieza para la venta a partir de la campaña 2025/2026. La nueva normativa gallega también incluye una parada temporal en abril y una veda biológica durante mayo y junio para proteger la especie. En el Congreso se debate prohibir la cría intensiva de pulpos en granjas, destacando preocupaciones sobre el bienestar animal y la sostenibilidad ambiental. El veto propuesto a la acuicultura de pulpos está motivado por la inteligencia de la especie y el impacto ecológico de su alimentación en cautividad.

España está endureciendo el control sobre el pulpo, aunque no por una única vía ni con una prohibición estatal ya cerrada. El cambio avanza en dos frentes: el peso mínimo de captura en Galicia y el debate político sobre las granjas intensivas.

La parte más sólida está en la pesca gallega. La Xunta mantiene para la campaña 2025/2026 del pulpo un peso mínimo de 1 kilo por pieza, tanto si el animal llega entero como si ha sido eviscerado a bordo.

Ese umbral no es un simple detalle técnico. En una especie de ciclo vital corto y gran valor comercial, fijar un tamaño mínimo sirve para ordenar la explotación, proteger el recurso y evitar que lleguen al mercado ejemplares demasiado pequeños.

La resolución gallega también contempla una parada temporal en abril y una veda biológica durante mayo y junio. Es una forma de ajustar la presión pesquera al calendario reproductivo y de dar margen a la recuperación del recurso.

En 2026, la Xunta y el sector pesquero han vuelto a mantener esa línea. Según Galicia Press, la nueva campaña arrancará el 1 de julio y conservará el peso mínimo de captura en 1 kilo por pieza.

La protección de una especie inteligente

No es que España haya inventado ahora de cero una ley del kilo mínimo, sino que Galicia mantiene esa referencia legal como una de las piezas centrales de la gestión del pulpo.

El otro frente es más político y bastante más polémico. En junio de 2025, Sumar, ERC y Podemos registraron una proposición de ley para prohibir la acuicultura de pulpos en España, según el Boletín Oficial de las Cortes.

La iniciativa plantea modificar la Ley de Cultivos Marinos para vetar la cría en cautividad y la acuicultura de pulpos con fines de consumo u otros objetivos productivos. También afectaría a la comercialización de esos animales procedentes de granjas.

El debate no nace solo de una cuestión económica. Los defensores del veto subrayan la inteligencia del pulpo, su comportamiento solitario y la dificultad de garantizar bienestar animal en sistemas intensivos de cría, transporte y sacrificio.

También pesa el argumento ambiental. Criar pulpos a gran escala exigiría alimentar a un animal carnívoro con otros recursos marinos, lo que abre dudas sobre la sostenibilidad de producir más proteína marina a costa de aumentar la presión sobre el océano.

En Galicia, el control se traduce en kilos, vedas, nasas, topes de captura e inspecciones. En el Congreso, en cambio, el debate apunta a una pregunta más incómoda: si España debe permitir granjas de un animal tan complejo.