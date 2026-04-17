El nuevo Geoparque mundial reconocido por la UNESCO que puedes recorrer a pie: abarca 2.000 km2

Las claves

Las claves Generado con IA La UNESCO ha reconocido a Manantiales Serranos, en Uruguay, como Geoparque Mundial por su valor geológico, ambiental y cultural. Este geoparque cubre más de 2.000 km² en el departamento de Lavalleja e incluye zonas como Minas, Solís de Mataojo y Villa Serrana. Manantiales Serranos destaca por sus serranías milenarias, abundancia de agua pura y el nacimiento del río Santa Lucía, fundamental para el país. El reconocimiento impulsa el turismo sostenible y la participación de comunidades locales, integrando el geoparque en la red de Rutas UNESCO Uruguay.

Uruguay amplía su mapa de tesoros naturales con un nuevo enclave que combina paisaje y ciencia. El país sudamericano acaba de incorporar un territorio singular a la élite mundial de espacios protegidos por su valor geológico.

El Consejo Directivo de la UNESCO ha otorgado a Manantiales Serranos la categoría de Geoparque Mundial, un reconocimiento que subraya la importancia ambiental, cultural y científica de esta extensa región situada en el departamento de Lavalleja.

Con esta designación, Uruguay suma su segundo geoparque a la Red Mundial de la UNESCO, reforzando su estrategia de conservación del patrimonio natural. Hasta ahora, el único era Grutas del Palacio, distinguido en 2013 por sus formaciones rocosas únicas.

Manantiales Serranos abarca más de 2.000 kilómetros cuadrados e incluye enclaves como Minas, Solís de Mataojo y Villa Serrana. Se trata de un territorio marcado por serranías milenarias y una notable abundancia de recursos hídricos.

El propio nombre del geoparque refleja su esencia: las sierras, que conservan una historia geológica de millones de años, y el agua, presente en acuíferos de pureza excepcional y en las nacientes del río Santa Lucía.

Un lugar especial

Este río es fundamental para el abastecimiento de agua en Uruguay, lo que añade un valor estratégico al territorio. La combinación de riqueza natural y relevancia social convierte al geoparque en un espacio clave para el país.

Además de su importancia científica, Manantiales Serranos apuesta por un modelo de desarrollo sostenible basado en la investigación y el turismo responsable, integrando a las comunidades locales en la gestión del territorio.

Los Geoparques Mundiales de la UNESCO no son simples áreas protegidas. Se conciben como espacios vivos donde la conservación del patrimonio geológico convive con el desarrollo económico sostenible y la divulgación del conocimiento.

Actualmente, esta red internacional reúne cerca de 229 geoparques distribuidos en unos 50 países, todos ellos seleccionados por su relevancia global y su capacidad para fomentar un equilibrio entre protección y actividad humana.

La incorporación de Manantiales Serranos, oficial desde el 15 de abril de 2026, abre nuevas oportunidades para Uruguay, especialmente en el ámbito del turismo sostenible y el desarrollo de economías locales vinculadas al entorno natural.

Asimismo, el geoparque se integra en el programa Rutas UNESCO Uruguay, que conecta enclaves naturales y culturales del país, como Colonia del Sacramento o el Paisaje Industrial de Fray Bentos, en una red de alto valor patrimonial.