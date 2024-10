El desconocido vínculo de Netanyahu con Valladolid: su padre es Doctor Honoris Causa por la UVa

El conflicto entre Israel y Palestina ha sido uno de los más sangrientos y dramáticos del siglo XX y de lo que va de XXI, se encuentra enquistado desde hace casi 80 años y hace justo 12 meses se recrudeció hasta cotas hasta hace poco inimaginables.

El 7 de octubre de 2023, el grupo islamista Hamás llevó acabo un ataque sin precedentes contra Israel, acabando con la vida de 1.400 personas y secuestrando a otras 200. Un golpe que fue respondido con intensos bombardeos por parte de la Fuerza Aérea israelí sobre Gaza y después con una invasión del territorio gazatí.

Desde que se inició la ofensiva israelí sobre la Franja, combinada con un bloqueo total de Gaza, más de 41.600 personas han muerto y cerca de dos millones se han visto obligadas a desplazarse de sus hogares, mientras las tensiones en la región se recrudecen cada día que pasa.

Amir Cohen Reuters Los estudiantes piden a la Universidad de Valladolid romper relaciones académicas con Israel por el “genocidio” en Gaza

La milicia chií libanesa Hezbolá, aliada de Hamás -ambos proxies, es decir, aliados de la República Islámica de Irán- entró en el conflicto y atacó el norte de Israel, con una dura respuesta por parte de Tel Aviv que culminó con la muerte de su líder, Hasán Nasralá, el pasado 27 de septiembre, en un bombardeo israelí en su búnker de Beirut.

A este ataque, unido al asesinato del líder de Hamás, Ismail Haniya, y de otros comandantes del grupo y de Hezbolá, le han seguido la invasión del sur del Líbano por parte de Israel, bombardeos en la capital y en otras ciudades del país, que han obligado a más de un millón de personas a huir de la nación de los cedros.

El Gobierno de Irán no se ha quedado de brazos cruzados al ver los ataques contra sus aliados y el pasado 1 de octubre lanzó su mayor ataque contra Israel, con más de 200 misiles que no provocaron graves daños gracias a la eficacia del sistema de defensa israelí conocido como Cúpula de Hierro.

A su vez, otros aliados de Teherán como los hutíes de Yemen o las milicias proiraníes de Irak hostigan a Tel Aviv, mientras el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, llama a los musulmanes a unirse contra el "enemigo común", en lo que cada vez se acerca más a una guerra regional de consecuencias imprevisibles.

Netanyahu

Durante el último año, la figura del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha cobrado un especial protagonismo. Netanyahu, que ya ocupó el cargo entre 1996 y 1999 y entre 2009 y 2021, ha sido el líder que más tiempo ha estado en el cargo, superando incluso al fundador del Estado de Israel en 1948, David Ben-Gurión.

El dirigente israelí, imputado por corrupción, fue duramente criticado por no lograr prever el ataque de Hamás del 7 de octubre y ha llevado a cabo una dura represión contra los palestinos para tratar de lavar su imagen que le ha valido ser acusado de crímenes de guerra y genocidio en la Corte Internacional de Justicia.

Durante el último año, los ataques indiscriminados de Israel tanto en Gaza como la reciente invasión y bombardeos sobre el Líbano, han sido duramente críticados y han conducido cada vez a un mayor aislamiento de Tel Aviv por parte de la comunidad internacional, exceptuando a su gran valedor, los Estados Unidos.

En la actualidad, Netanyahu sigue sin desvelar cual será su respuesta al ataque iraní de hace menos de una semana y se sospecha que el objetivo podrían ser las importantes instalaciones petrolíferas de Irán, que sustentan una parte nada desdeñable de la economía de la República Islámica.

El vínculo con Valladolid

El cuestionado primer ministro de Israel cuenta con un desconocido vínculo con la capital vallisoletana y es que su padre Benzion Netanyahu (Varsovia, 1910- Jerusalén, 2012) fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Valladolid el 27 de abril de 2001, en un acto en el que estuvo presente su hijo Benjamín.

Historiador de profesión, Benzion Netanyahu se especializó sobre la historia de los judíos en la España medieval y tuvo una gran influencia ideológica sobre su hijo. Sionista revisionista declarado, fue partidario del Gran Israel y se opuso en 1948 a la partición de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío.

Se mostró favorable en varias ocasiones a la deportación de los árabes de Palestina y su corriente ideológica terminó inspirando la fundación del partido Likud en 1973, que actualmente lidera su hijo.

En su vida académica se especializó en historia y tuvo como mentor a Josef Klausner, uno de los grandes académicos e intelectuales revisionistas y tío abuelo del escritor Amos Oz.

Tras impartir docencia en varias universidades en el extranjero, Benzion regresó a Israel tras la muerte en 1976 de uno de sus tres hijos, Yonatan, en la Operación Entebbe de rescate de rehenes en un aeropuerto, quedándose viudo en el año 2000, pocos meses antes de su investidura como Doctor Honoris Causa en Valladolid.

Durante toda su vida mantuvo fuertes posturas de derecha nacionalista, que le llevaban a criticar todo acuerdo territorial con los palestinos y a calificar de amenaza a las formaciones progresistas del país.

El principal campo de docencia de Benzion era el judaísmo español y publicó un ensayo de 1.400 páginas: 'De la anarquía a la Inquisición', en el que trataba de rebatir el consenso sobre los motivos del antijudaísmo en la España medieval al defender que fueron las clases populares quienes alentaron la creación de la Inquisición.

Protesta de estudiantes

El pasado 21 de mayo, en plena ofensiva israelí en Gaza, la Asamblea de Estudiantes con Palestina exigió la retirada del título de Doctor Honoris Causa a Benzion Netanyahu recordando que fue un "destacado líder sionista".

La Asamblea también pidió la "suspensión de las relaciones académicas con universidades e instituciones de educación superior israelíes" que "no condenen de forma expresa la agresión a la población palestina" y "el compromiso de que no se firme ningún convenio nuevo si no se dan estas circunstancias".

Un desconocido vínculo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con la ciudad de Valladolid cuando está a punto de cumplirse un año del ataque de Hamás y del recrudecimiento de un conflicto de décadas que parece estar a punto de desembocar en una guerra regional si nadie consigue impedirlo.