Biden revela que está negociando con Israel cómo responder al ataque con misiles balísticos de Irán

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reveló este jueves que está negociando con Israel qué respuesta dar a Irán tras el ataque del martes con casi 200 misiles sobre territorio israelí.

El mandatario hizo estas declaraciones a la prensa en el jardín sur de la Casa Blanca, antes de subir a bordo del helicóptero Marine One para viajar a Florida y Georgia e inspeccionar los daños causados por el huracán Helene.

En medio del ruido de las hélices del helicóptero, un periodista le preguntó: "¿Apoyará usted que Israel ataque las instalaciones petroleras de Irán?", a lo que el mandatario respondió: "Estamos discutiendo eso".

En respuesta a preguntas de otro periodista, Biden subrayó que Israel no va a tomar ninguna acción de represalia este jueves y dejó claro que EEUU. no "permite" a Israel hacer nada, sino que se limita a dar consejo a su mayor aliado de Oriente Próximo y del que es su mayor proveedor de armamento. "En primer lugar, nosotros no 'permitimos' nada a Israel. Aconsejamos a Israel. Y no va a pasar nada hoy", subrayó.

El presidente dijo este miércoles a la prensa que nunca apoyará un ataque israelí contra instalaciones nucleares de Irán en represalia por los ataques de Teherán contra territorio israelí.

Esos ataques de Irán contra Israel fueron los primeros desde abril, cuando Irán atacó con misiles y drones dos bases aéreas israelíes en el Negev y alcanzó puntos del territorio ocupado de los Altos del Golán, aunque Israel, Estados Unidos o países árabes sobre los que sobrevolaron lograron interceptar la mayoría de proyectiles.

La ofensiva del martes tuvo lugar en pleno aumento de la tensión en la región después de que el lunes Israel anunciara el envío de tropas al sur de Líbano para desmantelar infraestructura del grupo chií libanés Hezbolá, lo que llega tras más de una semana de intensos bombardeos israelíes contra el sur y el este del país.

Esos bombardeos israelíes han dejado ya casi 2.000 muertos y un millón de desplazados, según las autoridades libanesas.