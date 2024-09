Vox asegura que la Ley de Concordia se llevará al próximo pleno pero el PP no lo confirma: "Hay que estudiar el procedimiento"

Sigue la incertidumbre con respecto a la aprobación o no de la nueva Ley de Concordia de Castilla y León, que sustituiría al Decreto de Memoria Histórica de 2018. La toma en consideración de la norma, anunciada por PP y Vox cuando aún compartían el Gobierno de la Junta, no ha entrado en el orden del día del pleno que se celebrará el próximo martes y miércoles, 10 y 11 de septiembre, y Juan García-Gallardo ha anunciado este jueves, tras la reunión de la Junta de Portavoces, que tienen el compromiso del PP para llevarla a la próxima sesión plenaria, dentro de tres semanas. Algo que el nuevo portavoz popular, Ricardo Gavilanes, no ha querido confirmar.

Gallardo ha asegurado que el deseo de Vox era que la toma en consideración fuese a este pleno. "Hemos obtenido su compromiso de que se llevará la toma de consideración al siguiente pleno", ha afirmado, asegurando que no saben "que esperar" sobre el voto del PP cuando se produzca el debate de la medida. "Es un primer paso que hayan rechazado llevarlo al primer pleno y las dudas son por los silencios e incógnitas que ha lanzado el PP con respecto a si van a votar a favor", ha afirmado.

El nuevo portavoz popular, Ricardo Gavilanes, también se ha referido a la Ley de Concordia, después de que el portavoz de Vox, Juan García-Gallardo, asegurase que el PP ha aceptado incluir su toma de consideración en el pleno de dentro de tres semanas y no ha querido confirmarlo. "Hay que estudiar el procedimiento y se decidirá que leyes se van a llevar al próximo pleno", ha zanjado.