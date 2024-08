Gallardo exigirá al PP medidas contra la inmigración masiva para apoyarle: "Si decide satisfacer los intereses del PSOE tendrá que buscar su apoyo"

Las Cortes de Castilla y León han dado este lunes el pistoletazo de salida al primer periodo de sesiones de la legislatura con un Gobierno del PP en solitario, tras la ruptura del pacto con Vox en el mes de julio, y los de Santiago Abascal han anticipado que serán exigentes y que no regalarán al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, su permanencia en la Presidencia hasta febrero de 2026.

El portavoz de Vox, el exvicepresidente Juan García-Gallardo, que se ha estrenado este lunes en su primera Junta de Portavoces, ha adelantado que exigirá al PP que lleve a cabo medidas contra la inmigración ilegal y masiva para darle tanto su apoyo parlamentario como un hipotético voto afirmativo a los presupuestos de 2025. "Si decide satisfacer los intereses del PSOE tendrá que buscar su apoyo", ha avisado.

En la Junta de Portavoces de este lunes se han aprobado, además, importantes novedades con respecto al Grupo Vox ya que, al pasar a formar parte de la oposición, podrá presentar cinco preguntas orales en el pleno, una al presidente y cuatro a consejeros, y tres interpelaciones que le han sido retiradas al Grupo Socialista, ante las críticas de su viceportavoz, Patricia Gómez Urbán.

Gallardo ha anticipado que su formación llevara a cabo una "oposición útil, responsable, contundente y muy vigilante de lo que vaya a hacer el PP". "Nuestros principios siguen siendo los mismos que nos trajeron a la política, son conocidos y son bien claros, quienes van a determinar cual va a ser el escenario político en Castilla y León serán los otros grupos", ha señalado.

Gallardo ha señalado que será el PP quien tendrá que decidir "si va a hacer políticas de izquierda para pactar con el PSOE o de sentido común para acordar con Vox" y ha adelantado que en este periodo de sesiones centrarán sus iniciativas en la lucha contra la inmigración ilegal y masiva. "Nuestra actividad se va a centrar de forma especial en el combate de la inmigración ilegal y masiva y en propuestas para cortar de raíz el efecto llamada", ha afirmado, apostando por un modelo migratorio "serio, inteligente y responsable".

El exvicepresidente ha asegurado que su intención es la de mantener una relación de "respeto y cordialidad" con el PP pero ha recordado que, hasta ahora, se habían regido por el pacto de Gobierno y que desde el inicio del periodo de sesiones lo harán por el programa electoral de Vox. "Vamos a incidir en aquellos puntos que pactamos con el PP y que el PP libre y voluntariamente decidió incumplir, como la cuestión migratoria", ha señalado, apuntando que algunas cuestiones que antes se deliberaban "de manera discreta entre socios de Gobierno" ahora "se debatirán en el ámbito parlamentario".

Gallardo: "La incógnita es si el PP va a buscar la satisfacción del electorado del PSOE"

El portavoz de Vox se ha referido también a la Ley de Concordia presentada por su formación y por los populares cuando compartían Gobierno y ha asegurado que se trata de una proposición de ley "muy meditada y negociada", confiando en que el PP "mantenga la seriedad" y la apruebe a pesar de la salida de los de Gallardo del Ejecutivo. "Sería muy extraño que el PP hubiera manifestado conformidad con un texto y ahora lo impugnara", ha señalado, asegurando estar "expectante" acerca de si el PP "quiere mantener la línea política de los últimos 15 años en Castilla y León, con seguidismo de la izquierda, o la de los últimos dos años, responsable y con sentido común". "La incógnita es si el PP va a seguir enfadado con su electorado tradicional y va a buscar la satisfacción del electorado del PSOE", ha insistido.

Gallardo ha afirmado también que los rumores sobre un posible adelanto electoral no van a afectar al tipo de iniciativas que presente el partido ni a su labor parlamentaria. "Vinimos a la política a dar un cambio de rumbo y todas esas circunstancias van a afectar a la manera que consideremos más eficaz para que nuestras propuestas tengan su efecto en los boletines oficiales. Estamos expectantes de ver como el PP va a completar la mayoría insuficiente que tiene en este parlamento", ha señalado.

"Si el PP quiere acabar con el efecto llamada podremos considerar el apoyo a los presupuestos"

Gallardo ha insistido en vincular un hipotético apoyo de Vox a los presupuestos que presente el PP a que se lleven a cabo políticas "de sentido común" y ha vuelto a incidir en el asunto de la inmigración. "Si quiere acabar con el efecto llamada podremos considerar el apoyo a los presupuestos", ha afirmado, asegurando, por el contrario, que si el PP quiere "mantener políticas de izquierda" deberá buscar el apoyo de las formaciones progresistas.

"La cuestión migratoria va a ser una cuestión crucial para decidir si hay apoyo parlamentario o no, si quiere seguir apoyando la inmigración ilegal sería incomprensible darles nuestro apoyo", ha señalado, recordando que Vox "no va a apoyar gratis al PP" y que su apoyo se tendrá que negociar "individualmente". Con todo, ha descartado rotundamente la posibilidad de que Vox apoye una moción de censura contra Mañueco. "No vamos a hacer presidente al señor Tudanca", ha afirmado.

Gallardo ha valorado, además, negativamente los cambios que se están produciendo en la Consejería de Industria, Comercio y Empleo desde que la popular Leticia García está al frente del departamento. "Ha dado marcha atrás en un camino de sentido común, el de la reducción de los privilegios sindicales. Eran medidas muy celebradas por el electorado tanto de Vox como del PP y es incomprensible aunque no poco frecuente que el PP actúe de una manera contraria a la que espera su electorado, pero que cada palo aguante su vela", ha zanjado.