Vuelta al cole en las Cortes: el PP buscará "consenso" con todos los grupos y el PSOE espera "más de lo mismo"

Las Cortes de Castilla y León se han engalanado este lunes para dar inicio al nuevo periodo de sesiones, que se extenderá hasta el mes de diciembre. Una nueva etapa que llega cargada de novedades tras la ruptura del Gobierno de coalición entre PP y Vox en el mes de julio y con el paso de la formación del exvicepresidente Juan García-Gallardo -que se estrenará como portavoz y que protagonizará envites parlamentarios con su exsocio y presidente, Alfonso Fernández Mañueco- a la oposición.

El propio Gallardo ha advertido este lunes que no regalará su apoyo al PP, una vez roto el pacto, que tendrán que negociar individualmente cada medida y que exigirá a los populares impulsar y apoyar medidas de "sentido común" para apoyarles en la Cámara y para abrirse a dar su voto afirmativo a los presupuestos de 2025. Y entre esas medidas destacan las relativas a la inmigración ilegal y masiva, el ámbito que provocó la ruptura del pacto y a la que Vox dará una gran importancia en el nuevo periodo de sesiones.

Por su parte, el PP comienza esta nueva fase de Gobierno en solitario con la intención de buscar "consenso" con todos los grupos parlamentarios. "Nuestra intención es llegar a acuerdos con todos los grupos políticos, tender la mano a todos los grupos y seguir trabajando por el bien de los castellanos y leoneses y seguir alcanzando cifras de éxito. Hemos gobernado esta tierra con la mano tendida a todos los grupos que han querido aportar en positivo y eso es lo que vamos a seguir haciendo", ha afirmado el portavoz adjunto de los populares, Miguel Ángel García Nieto.

García Nieto ha confiado en que Vox mantenga "los puntos de acuerdo que tenía" con el Grupo Popular y ha señalado que en lo que no estaban de acuerdo "habrá una disensión y cada grupo mantendrá su postura". "Cuando lleguen los presupuestos habrá que negociarlos con todos los grupos, presentaremos el mejor proyecto y tendrán difícil decir que no. Buscaremos consensos con todos los grupos para buscar puntos de encuentro", ha insistido, asegurando que con Vox han tenido una relación "muy buena" y que esperan "seguirla teniendo".

Y también ha querido lanzar una aviso a sus exsocios. "Espero que Vox anteponga los intereses de los castellanos y leoneses a los mandatos de Bambú. Si esto es así encontraremos muchos puntos de encuentro", ha señalado, en referencia a la sede de Vox en Madrid. En cuanto a las exigencias de los de García-Gallardo en materia migratoria, García Nieto ha insistido en el argumentario habitual del PP y ha recalcado que Castilla y León "es una tierra de acogida y solidaria". "Vamos a seguir siendo tierra de acogida y solidaria, aunque hay que pedirle al Gobierno que no se hagan las cosas por imposición sino a través del consenso y la negociación", ha afirmado, exigiendo la convocatoria de una Conferencia de Presidentes.

El PSOE asegura que la ruptura "ha sido solo de cara a la galería"

Por su parte, la viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha denunciado que les han sido retiradas tres interpelaciones este periodo de sesiones, pasando de nueve a seis, que pasará a tener a Vox, al pasar a formar parte de la oposición. Una decisión que, ha asegurado, responde a "cercenar la labor de oposición del Grupo Socialista". El portavoz adjunto del PP, en cambio, ha señalado que se debe a que hay un actor más que es Vox "que tiene también derecho a hacer esas interpelaciones". "Es una distribución acorde a la representación que tienen los grupos", ha afirmado.

Gómez Urbán ha asegurado que la ruptura entre PP y Vox "ha sido solo de cara a la galería". "En el fondo siguen siendo lo mismo, representan lo mismo y tienen los mismos tics de ultraderecha", ha señalado, asegurando que Vox ha votado a favor de ese cambio en las interpelaciones a pesar de que "les tocaban más" solo para "cercenar la labor de oposición del Grupo Socialista".

En cuanto al nuevo curso político, ha asegurado esperar "más de lo mismo". "Espero al Grupo Socialista haciendo oposición de verdad y pensando en los intereses de los castellanos y leoneses, y del Grupo Popular y su exsocio de Gobierno no espero nada, lo de siempre, seguirán votando juntos, porque en los tics de ultraderecha y fascistas siempre están de acuerdo", ha señalado.

Gómez Urbán ha sido también la encargada de responder a una pregunta acerca de la dimisión del exprocurador Juan Luis Cepa, vinculado a una investigación sobre abuso de menores, ya que el portavoz del Grupo, Luis Tudanca, sigue sin dar la cara a pesar de la delicada situación de su partido. "Me remito a las declaraciones de Ana Sánchez, desde hace una semana este señor está fuera de este grupo y este partido, no sé si desde otros grupos o partidos se podría decir lo mismo", ha señalado.

Gallardo exigirá medidas contra la inmigración masiva al PP para apoyarle

Las Cortes de Castilla y León han dado este lunes el pistoletazo de salida al primer periodo de sesiones de la legislatura con un Gobierno del PP en solitario, tras la ruptura del pacto con Vox en el mes de julio, y los de Santiago Abascal han anticipado que serán exigentes y que no regalarán al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, su permanencia en la Presidencia hasta febrero de 2026.

El portavoz de Vox, el exvicepresidente Juan García-Gallardo, que se ha estrenado este lunes en su primera Junta de Portavoces, ha adelantado que exigirá al PP que lleve a cabo medidas contra la inmigración ilegal y masiva para darle tanto su apoyo parlamentario como un hipotético voto afirmativo a los presupuestos de 2025. "Si decide satisfacer los intereses del PSOE tendrá que buscar su apoyo", ha avisado.

En la Junta de Portavoces de este lunes se han aprobado, además, importantes novedades con respecto al Grupo Vox ya que, al pasar a formar parte de la oposición, podrá presentar cinco preguntas orales en el pleno, una al presidente y cuatro a consejeros, y tres interpelaciones que le han sido retiradas al Grupo Socialista, ante las críticas de su viceportavoz, Patricia Gómez Urbán.

Gallardo ha anticipado que su formación llevara a cabo una "oposición útil, responsable, contundente y muy vigilante de lo que vaya a hacer el PP". "Nuestros principios siguen siendo los mismos que nos trajeron a la política, son conocidos y son bien claros, quienes van a determinar cuál va a ser el escenario político en Castilla y León serán los otros grupos", ha señalado.

Gallardo ha señalado que será el PP quien tendrá que decidir "si va a hacer políticas de izquierda para pactar con el PSOE o de sentido común para acordar con Vox" y ha adelantado que en este periodo de sesiones centrarán sus iniciativas en la lucha contra la inmigración ilegal y masiva. "Nuestra actividad se va a centrar de forma especial en el combate de la inmigración ilegal y masiva y en propuestas para cortar de raíz el efecto llamada", ha afirmado, apostando por un modelo migratorio "serio, inteligente y responsable".

El exvicepresidente ha asegurado que su intención es la de mantener una relación de "respeto y cordialidad" con el PP pero ha recordado que, hasta ahora, se habían regido por el pacto de Gobierno y que desde el inicio del periodo de sesiones lo harán por el programa electoral de Vox. "Vamos a incidir en aquellos puntos que pactamos con el PP y que el PP libre y voluntariamente decidió incumplir, como la cuestión migratoria", ha señalado, apuntando que algunas cuestiones que antes se deliberaban "de manera discreta entre socios de Gobierno" ahora "se debatirán en el ámbito parlamentario".

Gallardo: "La incógnita es si el PP va a buscar la satisfacción del electorado del PSOE"

El portavoz de Vox se ha referido también a la Ley de Concordia presentada por su formación y por los populares cuando compartían Gobierno y ha asegurado que se trata de una proposición de ley "muy meditada y negociada", confiando en que el PP "mantenga la seriedad" y la apruebe a pesar de la salida de los de Gallardo del Ejecutivo. "Sería muy extraño que el PP hubiera manifestado conformidad con un texto y ahora lo impugnara", ha señalado, asegurando estar "expectante" acerca de si el PP "quiere mantener la línea política de los últimos 15 años en Castilla y León, con seguidismo de la izquierda, o la de los últimos dos años, responsable y con sentido común". "La incógnita es si el PP va a seguir enfadado con su electorado tradicional y va a buscar la satisfacción del electorado del PSOE", ha insistido.

Gallardo ha afirmado también que los rumores sobre un posible adelanto electoral no van a afectar al tipo de iniciativas que presente el partido ni a su labor parlamentaria. "Vinimos a la política a dar un cambio de rumbo y todas esas circunstancias van a afectar a la manera que consideremos más eficaz para que nuestras propuestas tengan su efecto en los boletines oficiales. Estamos expectantes de ver como el PP va a completar la mayoría insuficiente que tiene en este parlamento", ha señalado.

"Si el PP quiere acabar con el efecto llamada podremos considerar el apoyo a los presupuestos"

Gallardo ha insistido en vincular un hipotético apoyo de Vox a los presupuestos que presente el PP a que se lleven a cabo políticas "de sentido común" y ha vuelto a incidir en el asunto de la inmigración. "Si quiere acabar con el efecto llamada podremos considerar el apoyo a los presupuestos", ha afirmado, asegurando, por el contrario, que si el PP quiere "mantener políticas de izquierda" deberá buscar el apoyo de las formaciones progresistas.

"La cuestión migratoria va a ser una cuestión crucial para decidir si hay apoyo parlamentario o no, si quiere seguir apoyando la inmigración ilegal sería incomprensible darles nuestro apoyo", ha señalado, recordando que Vox "no va a apoyar gratis al PP" y que su apoyo se tendrá que negociar "individualmente". Con todo, ha descartado rotundamente la posibilidad de que Vox apoye una moción de censura contra Mañueco. "No vamos a hacer presidente al señor Tudanca", ha afirmado.

Gallardo ha valorado, además, negativamente los cambios que se están produciendo en la Consejería de Industria, Comercio y Empleo desde que la popular Leticia García está al frente del departamento. "Ha dado marcha atrás en un camino de sentido común, el de la reducción de los privilegios sindicales. Eran medidas muy celebradas por el electorado tanto de Vox como del PP y es incomprensible aunque no poco frecuente que el PP actúe de una manera contraria a la que espera su electorado, pero que cada palo aguante su vela", ha zanjado.

Soria Ya tratará de sacar adelante la Ley de medidas contra la despoblación

El portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña, ha asegurado que el principal objetivo de su partido en el periodo de sesiones que comienza será tratar de sacar adelante la Ley de medidas contra la despoblación. "El Gobierno del PP lo prometió la legislatura pasada y esta legislatura llevamos dos años y medio largos y tampoco cumple con su compromiso y el PSOE tampoco ha hecho ningún avance. En esto nos jugamos nuestro futuro", ha afirmado.

Además, ha recordado que, durante este verano, la formación ha hecho varias acciones reivindicativas respecto a la supresión de paradas de autobús prevista en el nuevo mapa, que suprime la "histórica" línea entre Soria y Calahorra. "Hemos tenido varios enfrentamientos verbales con el subdelegado del Gobierno que dijo que no se suprimía esta línea para decir después que sí que se suprime", ha afirmado.

El procurador soriano ha asegurado que suprimir paradas "no es racional ni sostenible" y ha mostrado "serias dudas de que la Junta pueda afrontar esto racionalmente". "Este proyecto del Ministerio ha sido empezar la casa por el tejado. El Gobierno se desentiende y escuchamos en las Cortes un día sí y otro también como el Grupo Socialista critica la gestión de los transportes de la Junta pero el Gobierno le quiere encomendar la gestión de estas líneas a la Junta. De Soria no se va la gente, la están echando con este tipo de medidas", ha señalado.

Con respecto al inicio del nuevo curso político, Ceña ha señalado que le gustaría pensar que ha cambiado algo tras la ruptura entre PP y Vox pero ha mostrado sus "serias dudas". "En la primera ley que se votó en comisión, la de blindaje de los servicios públicos, después de la ruptura del Gobierno, PP y Vox siguieron votando igual. Yo espero que este nuevo escenario nos de un margen para negociar presupuestos y políticas o leyes y que diera cabida a una negociación con grupos como el de UPL-Soria Ya", ha señalado, anticipando que el sentido de su apoyo en los presupuestos de 2025 irá en función del "compromiso" de la Junta con sus demandas.