Tudanca sigue adelante con la PNL del Sáhara a pesar del rechazo de Exteriores: “Es la posición de las Naciones Unidas”

Luis Tudanca, el secretario general del PSOE en Castilla y León, sigue adelante con la PNL en Cortes para reconocer la autodeterminación y reconocimiento del Sáhara que anunció el pasado domingo y que cuenta con el rechazo total del Ministerio de Exteriores. Lo hace y mantiene el pulso porque, como ha asegurado, “me puede el corazón” y porque es la posición que ha mantenido la Organización de Naciones Unidas (ONU) y que el Gobierno de Pedro Sánchez, en un nuevo cambio de opinión, decidió dar un giro de 180 grados, para sorpresa de muchos.

La iniciativa es frontalmente opuesta a la del Gobierno de Pedro Sánchez que se vuelve a enfrentar al PSOE de Castilla y León en esta materia. Y por eso, fuentes diplomáticas oficiales, consultadas por EL ESPAÑOL, aclaran que "el Ministerio de Exteriores no ha tenido conocimiento alguno" del texto de la PNL "y no ha recibido ninguna consulta previa al respecto". Cuestionado por esta situación, Tudanca ha lanzado balones fuera y matar al mensajero: “No voy a comentar filtraciones en algunos medios”.

El líder autonómico ha asegurado que la Proposición No de Ley sigue adelante y se presentará al parlamento autonómico. “No me siento en absoluto incómodo con la posición que se ha defendido en apoyo a la resolución de las Naciones Unidas para el Sahara Occidental”, ya que es en su opinión, “lo que se lleva diciendo desde que se inició el proceso de descolonización en el Sáhara, del cual España era potencia administradora, y sigue siendo”.

Posteriormente ha ‘tirado’ de corazón para argumentar la postura de su formación en Castilla y León. “Sí, es conocido en que en este asunto me puede el corazón porque he estado dos veces en el campamento de refugiados del Sáhara defiendo la causa, y lo haré hasta el día que me muera, pero no busquen tres pies el gato”, ha afirmado en su confrontación con el Ministerio de Exteriores.

Tudanca ha confirmado a este medio que después de esta PNL ha mantenido conversaciones con el Gobierno y con Grupo parlamentario, concretamente con su portavoz en este tema, y lo ha hecho “con toda normalidad”. Para recordar y lanzar un mensaje a navegantes que “esta iniciativa sale de la resolución que se aprobó en Vitoria” el pasado mes de enero cuando se celebró una de las cumbres intergrupos que reúne a diputados regionales de toda España en favor del pueblo saharaui. Además, que es similar a la que presentó en Baleares y que fue firmada por todos los partidos “cuando estaba la presidenta del Congreso como presidenta autonómica” en referencia a Francina Armengol.

Tudanca ha reconocido que la política exterior de este Gobierno cuenta “con todo mi respeto y respaldo”, ya que es “la mejor política internacional de la historia, no le pongo un ‘pero’”, aunque en este caso la oposición a la postura de Sánchez y de Exteriores es antagónica. Aunque de momento esta PNL tendrá que esperar pues no habrá más sesiones parlamentarias hasta septiembre, la próxima semana se celebra el debate sobre el estado de la Comunidad.