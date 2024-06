Gallardo arremete contra Puente en defensa de su abuelo: "Lávate la boca antes de mencionar su nombre"

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha arremetido este miércoles contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en defensa de su abuelo, Juan Frings Mayer, inmigrante alemán que vino a vivir a España a mediados del siglo XX. Puente ha afirmado en el Congreso de los Diputados, dirigiéndose a la bancada de Vox, que Renfe es "marca España de la buena, no como los Frings" y Gallardo ha respondido con contundencia. "Lávate la boca antes de mencionar su nombre", ha escrito en una publicación en su cuenta de la red social X.

En ese intercambio dialéctico con Vox, Puente estaba afirmando que Renfe "es la gestora que todos los países reclaman para gestionar sus redes de alta velocidad en el mundo". "Le hablo de Asia, de América Latina y el Norte de África, eso es Renfe, ese es el servicio que prestamos", ha señalado, asegurando entender que a los miembros de Vox "no les guste" ya que "seguramente no hayan cogido un tren en su vida". "Renfe es marca España de la buena, no como ustedes, los Smith, los Frings, los Tertsch o los Le Senne", ha señalado el ministro.

El vicepresidente de la Junta ha respondido en una publicación en su cuenta de la red social X recordando que su abuelo, Juan Frings, vino a España "a matarse a trabajar". "Mi abuelo se quedó huérfano, vino a España a matarse a trabajar (perdió varios dedos en la industria de la madera), a casarse con una española, a hablar nuestro idioma, a tener hijos y nietos de los que sentirse orgulloso. Lávate la boca antes de mencionar su nombre", ha afirmado, dirigiéndose a Puente.