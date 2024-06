Exteriores rechaza la moción del PSOE CyL que exige que Marruecos cese la "ocupación" del Sáhara

Hay una guerra en las Cortes de Castilla y León con la política exterior española. PP y PSOE se han enzarzado en discutirse quién es el mayor defensor del pueblo saharaui, con clara ventaja para los populares, claro. Porque los socialistas de Luis Tudanca, en coherencia con su postura tradicional, han respondido a una moción del partido de Alfonso Fernández Mañueco con el anuncio de otra PNL que califica a Marruecos de fuerza "ocupante".

Pero se han encontrado con el rechazo taxativo de Moncloa a su iniciativa.

El pasado enero se celebró en Vitoria una de las cumbres intergrupos que reúne a diputados regionales de toda España en favor del pueblo saharaui. Allí acudieron los populares y los socialistas castellanos y leoneses y se comprometieron a promover una declaración institucional en las Cortes.

Pero el PSOE no ha querido negociar el texto con el PP, que gobierna la región en coalición con Vox... al tiempo que no podía decir no a sus compromisos.

Este viernes pasado, los populares presentaron una Proposición No de Ley de apoyo al pueblo saharaui, muy dura no sólo con la "ocupación" y el "expolio" de Marruecos, sino también con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Los populares exigen a Moncloa "revelar sus pactos secretos con Mohamed VI" que llevaron a cambiar la histórica posición "de neutralidad" española en el conflicto, "siempre a favor del derecho de autodeterminación" del Sáhara Occidental.

Los socialistas, por su parte, anunciaron este lunes su propia PNL, en la que se reclaman el "reconocimiento" del Sáhara Occidental como "un territorio no autónomo" y sometido al Derecho Internacional que "nunca" ha pertenecido al Reino de Marruecos. También exigen "que cese la ocupación ilegal" y permitir el "ejercicio del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación".

Exteriores, ni consultado

La iniciativa es frontalmente opuesta a la del Gobierno de Pedro Sánchez, enfrentado al liderazgo regional del socialista Tudanca. Y por eso, fuentes diplomáticas oficiales, consultadas por este periódico, aclaran que "el Ministerio de Exteriores no ha tenido conocimiento alguno" del texto de la PNL "y no ha recibido ninguna consulta previa al respecto".

Es más, estas mismas fuentes del departamento de José Manuel Albares señalan que "el contenido dado a conocer por los medios de comunicación", y no comunicado al Ministerio, "no representa la postura oficial del Gobierno de España, recogida en la declaración hispano-marroquí del 7 de abril de 2022, ni se corresponde con la propuesta del programa electoral del PSOE para las elecciones generales de 2023".

La respuesta del Gobierno señala directamente a los socialistas de Castilla y León, porque el texto que prevén someter a votación en las Cortes regionales también insta al Gobierno de España a "exigir al Reino de Marruecos la inmediata liberación de los presos políticos y de conciencia saharauis" y a exigirle que "cesen las violaciones de derechos humanos en las cárceles" marroquíes.

La principal diferencia con la PNL del PP, según ha explicado a este diario su portavoz adjunto Miguel Ángel García Nieto es que los populares reclama "la vuelta a la posición histórica de España". Es decir, que Moncloa "dé marcha atrás al plan de autonomía saharaui bajo soberanía de Marruecos" que el Gobierno español aceptó en la carta remitida por Sánchez al rey Mohamed VI en marzo de 2022.

También pide el PP que España avance en otorgar el estatus diplomático a la representación del Frente Polisario en España, como "único representante legítimo del pueblo saharaui". Esto, según García Nieto, permitiría un diálogo equilibrado para poder apoyar a Minurso.

A favor de esta misión de Naciones Unidas en el Sáhara, para la que se reclama, además de financiación, la competencia de "vigilar el cumplimiento de los derechos humanos" por parte de las autoridades de Rabat.

Autodeterminación y referéndum

Socialistas y populares coinciden en señalar que se debe incrementar el apoyo económico y la cooperación tanto con la población refugiada en los campamentos de Tinduf como a los habitantes saharauis de los "territorios ocupados". Y en instar al Ejecutivo de Sánchez a que "solicite a Naciones Unidas promover sin más dilación la solución justa y definitiva del conflicto".

Llama la atención que para el PSOE de Castilla y León, esta solución pase por "llevar a la práctica el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui" mediante "la celebración de un referéndum".

Fuentes regionales del PP señalan que la crisis interna en el PSOE de la Comunidad Autónoma puede ser la explicación que se esconda detrás de este enfrentamiento abierto de Tudanca con el Gobierno de Sánchez.

El cambio de posición española respecto al Sáhara "desgarró al PSOE, que de siempre estuvo con nosotros en esto", explican fuentes populares. "Pero Sánchez quiere cambiar al secretario general y cargarse a Tudanca... así que puede que ahí estén las razones de este conflicto interno".

Esta cuestión fue abandonada de plano por el Gobierno socialista de Sánchez hace dos años, tras la declaración conjunta forjada a partir del arreglo posterior a la grave crisis diplomática, política y territorial del año anterior. Unas tensiones que siguieron a la respuesta firme de Sánchez al asalto de más de 10.000 personas a Ceuta, azuzadas por el régimen de Mohamed VI.

El PSOE reclama, como hace el PP, al Gobierno de Mañueco que continúe financiando el programa Vacaciones en paz de acogida para niños y niñas saharauis, como "máximo exponente de las relaciones de cariño y solidaridad entre las familias saharauis y las de Castilla y León".