Almeida: "Quedan ocho días para que el Partido Popular gane las elecciones en Castilla y León"

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, defendió que “no hay mayor partido local que el Partido Popular”, y que “quedan ocho días para que el Partido Popular gane las elecciones en Castilla y León” con “la única duda de por cuánto será de amplia la victoria”. Lo dijo en acto electoral del PP de Ávila en la capital abulense, donde estuvo acompañado en el acto y durante un paseo por las calles de la ciudad por el presidente del PP de Ávila, Carlos García; el cabeza de lista popular José Francisco Hernández Herrero, y dirigentes y simpatizantes del PP, según informa la agencia Ical.

El alcalde de Madrid pidió un amplio apoyo para el PP el próximo 13 de febrero, “para que Castilla y León tenga un gobierno estable para los tiempos difíciles" que atraviesa el país. "La única duda es que si el PP va a poder gobernar como lo hemos hecho con orgullo durante los últimos 35 años con políticas que han beneficiado a Castilla y León”, dijo. "Si esta tierra tiene futuro es porque el PP ha estado al frente”.

Almeida consideró que “dentro de ocho días" se juega "que Castilla y León siga siendo una comunidad con voz propia en España o se diluya en el Sanchismo, son las dos únicas alternativas”, mantuvo, y defendió que “cuando se habla de localismos o de partidos locales, qué mayor partido local hay que el PP que en cualquiera de los municipios de la provincia tiene un concejal. Qué partido más local que el que es capaz de llegar a los vecinos de todos los municipios”.

"Dejarse la piel en lo que queda de campaña"

El alcalde de Madrid pidió a sus compañeros de partido dejase "la piel en lo que queda de campaña". "No para el PP, que no miramos por nosotros, sino por el conjunto de los ciudadanos, para que salga el proyecto político que mejor garantiza el futuro de Ávila y de Castilla y León”, atacando a “quienes se guían única y exclusivamente para que Mañueco no sea presidente, como Ciudadanos". "Quien se guía por atacar solo a la Junta pero no le dice nada al Gobierno de la nación no trabaja a favor de Ávila ni de Castilla y León, y quién hace escudero de Pedro Sánchez, no tiene más programa electoral que trabajar en favor de Ferraz, y Ávila y Castilla y León se gobiernan desde aquí”.

A preguntas de los periodistas, el portavoz nacional del PP pidió que no se prejuzgue antes de tiempo la denuncia de la Fiscalía al PP de Salamanca ante el Tribunal de Cuentas por ocultar supuestamente la donaciones en las primarias del PP de Castilla y León en las que ganó Alfonso Fernández Mañueco, y aseguró que desde el PP “se respeta cualquier procedimiento que haya en el Tribunal de Cuentas". Habrá que esperar a la resolución final y no prejuzgar antes de tiempo, considerando que eso no cree que vaya a influir en el ánimo de los votantes.

