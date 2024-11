La soltera que ha revolucionado 'First Dates': pechos pixelados, orgullosa de hacer 'squirt' y un detalle que no gusta a su cita

En sus más de 2.000 emisiones, por First Dates han pasado toda clase de personajes, pero pocos como Wat3rmami. La joven de 24 años acudió a la fiesta de pijamas que organizó el 'dating show' de Cuatro este miércoles, 20 de noviembre, y dejó claro que ella no deja indiferente a nadie.

"Me encanta tu pijama", admitió Carlos Sobera. "¿Y mis tetas?", preguntó la participante, ni corta ni perezosa. Y es que aseguró que si no llama "la atención" se encarga de "llamarla": "No te preocupes. Yo, donde estoy, se nota". Además, explicó el porqué de su curioso nombre.

"Me lo puse yo misma. Para mí, significa 'sirena'. Soy Escorpio, signo de agua, y soy 'squirter", explicó, orgullosa, la residente en Getafe, respecto a sus dotes sexuales. El 'squirting' es el término anglosajón por el que se conoce comúnmente a la eyaculación femenina.

Además, la madrileña se considera "un poco lésbica" y presumió de "estar resucitando el punk" en España, así como de hacer "música traumática": "El pueblo es sumiso, pero tiene que haber pastoras como yo que controlen el rebaño". Su cita de la noche era Agnes, una chica que se considera una auténtica "lunática".

Durante la velada, Wat3rmami no paró de mostrar sus cartas y algo más. El camisón de la artista apenas cubría sus pechos, por lo que no paraban de salírsele. De hecho, el programa se vio obligado a pixelarle la zona en varias ocasiones.

El final de la cita de Wat3rmami y Agnes en 'First Dates' Mediaset España

"Te voy a dar una información que no es muy relevante, pero que quiero compartirla. No llego bragas. Ahí lo dejo. No me las he traído por accidente, no voy por la vida así", aseguró la soltera, y a Agnes le gustaba esta actitud de "sinvergüenza". Lo que no le agradó fue que su compañera viera en la mesa la ocasión idónea para lanzar un eructo.

Sin segunda cita

"Los eructos, fuera de la mesa. Creo que hay que guardarlos", se quejó la tatuadora al equipo de redactores de First Dates. Consideró también "fuera de lugar" que, ya en los postres, cuando hicieron una pelea de almohadas, la comensal no parase de enseñar sus partes íntimas, al llevar ropa interior.

Como era de esperar, no habría segunda cita, al menos por parte de Agnes. Wat3rmami no lo aceptó de buena gana: "¿Ni como amigas, tía, cerda? Disimula". "Como amigas sí, pero me gusta la gente un poco más reservada en lo sentimental", aceptó la barcelonesa.