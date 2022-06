‘Sálvame MediaFest’: Qué es, cuándo se celebra y todos los artistas confirmados

Telecinco en general y Sálvame en particular no pasan por sus mejores momentos de audiencias, pero eso no impide que la principal cadena de Mediaset siga apostando fuerte por el formato de corazón de La Fábrica de la Tele para su prime time. Y es que tras el éxito de público y crítica que supuso la Sálvame Fashion Week, la cadena anunció la pasada semana la creación del Sálvame MediaFest, un certamen de música que se celebrará en el exterior de las instalaciones de Telecinco y que contará con Jorge Javier Vázquez y Adela González como presentadores. “Un evento que llenará de optimismo y alegría las emisiones de varios especiales de prime time en Telecinco”, según avanzaron.

De momento, no han explicado en qué fecha se celebrará este Sálvame Mediafest, del que se irán conociendo los detalles de forma paulatina. Solo se sabía que se disfrutaría de actuaciones musicales con versionas de míticas canciones del verano, desfiles, clases de baile... A lo que se suma una gran oferta culinaria para todos los asistentes presenciales, además de una acampada para algunos protagonistas del evento, así como una exposición que no dejará indiferente a nadie.

El 7 de junio, Sálvame comenzó a desgranar más detalles del Sálvame MediaFest. Para ello, hicieron que Pipi Estrada metiese la cabeza en una pecera y anunciase las canciones que sonarán en el evento, y así, a lo largo de toda la tarde, se anunciaron los tres primeros fichajes.

El primero en desvelar su identidad fue David Civera, quien cantará con Carmen Borrego, colaboradora televisiva con la que “hay química”. El tema que interpretarán junto es, en principio, ‘Que la detengan’, que fue un éxito hace justo 20 años, en el verano de 2002.

Luego se anunció la participación del dúo Amistades Peligrosas, formado por Cristina del Valle y Alberto Comesaña, quienes tras años de desencuentros han vuelto a unir sus voces para cantar algunos de los mayores hits del pop español. Ellos entonarán ‘Estoy por ti’ junto a Laura Fa, quien demostró que, de momento, no recordaba bien la letra.

El tercer artista que se suma a la Sálvame MediaFest es el vasco Raúl, que unirá su voz a la de Alonso Caparrós para entonar su primer gran éxito, ‘Sueño su boca’, una canción con la que quedó segundo para representar a España en el Festival de Eurovisión.

