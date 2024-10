Los hosteleros de Alicante piden más voz y financiación en el Patronato de Turismo para aprobar presupuestos

El nuevo curso turístico en Alicante sigue sumando choques. El viernes se quedaba en suspenso el presupuesto del Patronato Alicante City & Beach por el voto en contra de partidos de oposición y hosteleros. Estos reclaman para dar el sí un mayor presupuesto y voz en la gestión.

Javier Galdeano, presidente de la asociación Alroa, puntualiza que el sentir del sector en este mandato "con la nueva concejala y la nueva jefa de servicio" es que "ha mejorado sensiblemente, pero lo que está claro es que no podemos funcionar sin una planificación en la que participen los patronos".

Este organismo donde están representados los diversos partidos políticos con representación en el Ayuntamiento, otras Administraciones y asociaciones del sector privado gestiona la política turística local. Y estos últimos quieren más implicación: "Es fundamental, no estamos ahí como monos de feria".

El tono acalorado de su reivindicación refleja el cansancio de una petición trasladada ya en ocasiones anteriores. "Eso no se ha traducido en participación en el diseño de las acciones ni siquiera en la sugerencia", lamenta.

Si eso calienta sus ánimos, más lo hace el dinero que se maneja. Este 2024 el Patronato cuenta con 5,4 millones de euros, un aumento del 10 % respecto a los del 2022 porque en el 2023 se tuvieron que prorrogar.

"Lo que no podemos hacer es trabajar con un presupuesto que es inferior al de todos nuestros competidores cercanos en materia de turismo, dígase Benidorm, Elche, Torrevieja... No se puede funcionar así", asegura Galdeano.

Si no se aprueban los presupuestos del Patronato, los del Ayuntamiento están a la espera. Y ahí el representante de Alroa niega que haya una motivación de presión con el equipo de Gobierno con el que está enfrentándose por los ZAS y la ordenanza de ocupación de vía pública.

"Los hoteleros y los apartamentos no tienen los problemas que tenemos nosotros y también votaron que no", puntualiza. "No se trata de una cuestión política, se trata de una cuestión al menos parcialmente económica", recalca.

Entre esas demandas que realizan, Alroa también señala a la Generalitat. Según sus cálculos, la subvención que otorga el Consell para la promoción turística que recibe Alicante City & Beach está en los 400.000, mientras que Visit Benidorm tiene 550.000 y Valencia 1,4 millones de euros.

En ese punto confían en que haya "fácil" solución. Por eso reitera que esperan "una nueva propuesta a la misma Junta con un incremento de ese presupuesto y la gestión, con un compromiso por parte de Patronato de Dirección de Patronato de Ayuntamiento en participación en la gestión por parte de los patronos privados. Puede incrementarse sin ninguna duda".

En ese planteamiento, desean que se establezca un calendario donde se marquen "mesas de trabajo periódicas para que esto quede ya oficializado". Y ahí detalla que "espero que sea por lo menos una vez al mes, porque si no es imposible gestionar nada en esa materia".