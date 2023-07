El reto de pinchar en un festival indie, de "cómo nos vamos a divertir" a mezclar Raffaella con AC/DC

Los disyoqueis son los primeros en abrir y los últimos en irse de un festival donde las protagonistas son las bandas. Fernanda Arrau y Aníbal Gómez contraponen los estilos con que planean las sesiones con que harán más épicas las noches del Low Festival en Benidorm.

Aníbal Gómez, la mitad de Ojete Calor, cuenta en esta edición con la ventaja de saber dónde entra porque ya ha pinchado en varias ocasiones en esta cita. Incluso así asegura que "la experiencia siempre es una aventura porque en el Low me autodefino como el dj extremo del festival. O pincho a primera o a última hora, lo cual es un desafío". Y bromeando lo compara con los televisivos Frank de la Jungla o Calleja, "pero siempre funciona bien porque el público del Low está por encima de los horarios y se acaba entregando completamente", añade. Arrau, aunque se estrena en Benidorm, "con veinte años de experiencia, solo con ver el cartel y el tiempo de música ya sé a qué me voy a enfrentar".

Y los dos han coincidido en un año con episodios extremos meteorológicos para Producciones Baltimore, los organizadores. A ella le tocó en el Warm Up de Murcia donde la tormenta la pilló en el aparcamiento. A Gómez le llegó en el Spring Festival, "lo más parecido a tocar en Woodstock que hemos tenido hasta la fecha. En la zona del backstage habían montado unas tablas encima del barro para que no se ensuciaran los artistas, cosa que a Ojete Calor nos da igual porque el barro nos favorece. Durante nuestro concierto no llovió porque el clima es muy sabio y sabe a qué grupos les tienen que caer un chaparrón y a qué grupos no".

[Estos son los horarios del Low Festival 2023 en Benidorm]

Inclemencias del tiempo aparte, ambos llegan para controlar los mandos del pequeño escenario junto al estadio donde tocan las bandas y solistas cabezas de cartel. ¿Cómo aplican las diferencias frente a festivales centrados en la electrónica? "Si voy a un Sónar voy con un qué quiero mostrar", responde Arrau, "si voy a un Low es cómo nos vamos a divertir con algo más arriesgado". De hecho, lo considera "un desafío" porque su intención es "generar algo donde pueda ser yo y captar tu atención y que lo pasemos bien. En el Low vas más a emociones".

Gómez coincide con su compañera en las diferencias que implican eventos de perfiles diferenciados. "En la mitad de la década de los 10, cuando tuve un grupo electro llamado Rusty Warriors, solía pinchar música electrónica. Me encantaba poner electro, cuanto más duro, salvaje y roquero, mejor. Y sí, hay una gran diferencia de público. El público electrónico es más de bombo a negras, de introspección, de valorar la mezcla".

Un discurso que cambia cuando se trata de citas como la de Benidorm donde estará el domingo con grupos como Vetusta Morla o Varry Brava. "El público de festivales indies está más preparado para la variedad, para los contrastes, que es lo mío. Agradecen escuchar a Raffaella Carrà justo después de AC/DC. Eso es lo que me gusta. Además, soy muy de hablar por el micro, como los pinchadiscos de antaño, para ir diciendo todo tipo de chorradas para que la gente además de bailar se pueda reír. Es muy hortera y me encanta hacerlo".

[Piscina, conciertos privados y vivirlo como un artista, lo más exclusivo del Low Festival en Benidorm]

Arrau pasará la medianoche del sábado, el día que suele ser más intenso. "Cuanto más tarde, mejor", razona sobre los horarios, "porque el público están más de fiesta y animado y más receptivos al DJ".

A Gómez le corresponderá cerrar el festival, literalmente, ya que es la última de las actuaciones programadas de 4:40 a 6:30. "Hay una serie de canciones que no puedo dejar de pinchar, sea la hora que sea, porque son éxitos obligatorios", avanza. Pero al encargarse del colofón "luego habrá una selección especial. Habrá que premiar a ese público que siga ahí. Es como el que consigue cerrar la última caseta de la Feria de Abril. Tienen mucho mérito y se merecen un premio. Bueno, los que cierran la Feria de Abril además de un premio, también se merecen un bofetón", concluye risueño.

[Vetusta Morla e Iván Ferreiro, entre las principales confirmaciones para el Low Festival]

Sigue los temas que te interesan