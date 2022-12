Vetusta Morla e Iván Ferreiro, entre las principales confirmaciones para el Low Festival

Llegan las primeras confirmaciones para el Low Festival 2023. Placebo, Vetusta Morla, Viva Suecia y Bombay Bicycle Club son cuatro de los catorces nombres que conforman la primera tanda de invitados para la edición 2023 del festival, que se celebrará del 28 al 30 del próximo mes de julio en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor, en Benidorm.

El resto de bandas confirmadas este martes por la organización en un comunicado son Deluxe, Iván Ferreiro, Arde Bogotá, Second, Cupido, Cariño, Lynks, Depresión Sonora, Trashi y La Paloma.

Desde la organización han destacado que Placebo, que encabeza esta primera tanda, volverá a Benidorm once años después de su última actuación en el festival, en esta ocasión con nuevo material, "Never Let Me Go", título de su último disco, lanzado este mismo año.

Por su parte, Bombay Bicycle Club llegará con "uno de los directos más atractivos y carismáticos del indie rock británico. Desde sus inicios, las influencias de postpunk, el rock de autor y el indie pop británico han marcado un sonido muy característico que promete una auténtica comunión entre lowers y banda", han avanzado las mismas fuentes.

Mientras, Lynks, el alter ego del británico Elliot Brett, descargará la mordacidad de sus temas, cargada de "ritmos electro-pop vibrantes, bailes exagerados y luces infinitas, que conforman un directo festivo, mordaz y muy inteligente", han indicado fuentes de la organización.

En el plano nacional figuran bandas como Vetusta Morla, con su último trabajo “Cable a Tierra”; Viva Suecia, que presentará “El Amor De La Clase Que Sea”; Iván Ferreiro, quien, con más de 20 años de trayectoria, vuelve a Benidorm para ofrecer su "show más sincero", y Arde Bogotá, uno de los grupos revelación del rock español que actuará por primera vez en Benidorm.

Completan el elenco de conjuntos españoles dentro de primeras confirmaciones Deluxe (una de las bandas esenciales para comprender la deriva del sonido de la escena indie-pop), Second (el grupo murciano ofrecerá en el Low Festival 2023 uno de sus últimos conciertos), Cupido (estuvieron en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor en la última edición antes de la pandemia), Cariño (banda de pop, indie pop, tontipop y punkpop formada por tres chicas), Depresión Sonora (la propuesta más renovadora del post punk nacional), Trashi (considerados baluartes de la escena new pop nacional) y La Paloma (a punto de editar su primer LP).

