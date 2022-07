Piscina, conciertos privados y vivirlo como un artista, lo más exclusivo del Low Festival en Benidorm

En festivales pensados para recibir 24.000 personas al día, se pueden vivir experiencias únicas. Desde tener un abono especial con acceso a una piscina a ver un acústico para 50 personas o convertirse en una banda y poder acceder a los camerinos y compartirlos con los cabezas de cartel. Estas son solo tres de las opciones que pone en marcha el Low Festival en Benidorm para crear algo exclusivo a sus usuarios. Y no es necesario tirar mucho de cartera para todo ello.

Jose Piñero, impulsor de esta cita a través de Producciones Baltimore, valora el poder contar con un recinto como la ciudad deportiva Guillermo Amor por las facilidades que aporta en particular para este tipo de acciones. "La experiencia VIP del Low es única porque la piscina nadie la tiene y no se puede vivir en otro festival", asegura.

De las 24.000 personas que acuden cada día del último fin de semana de julio, 2.000 se reparten entre la zona VIP o la VIP Pool. "Son las primeras que se agotan", confirma pese a ser naturalmente de mayor precio.

Enrique es de los que lo tiene en cuenta para no perdérselo. "Llevo viniendo desde 2013 al Low y para mí vivir la experiencia VIP Pool es un antes y un después porque es una experiencia muy distinta". En su caso aprovecha la tarde "y me vengo de piscineo con la cerveza que es barra libre y solo eso ya me compensa la entrada”. Luego, "me voy y cambio y me vengo al festival y entre concierto y concierto te vienes y es como que los sueños se cumplen”. Por eso dice que se compra la entrada cuando sale porque "es como estar en un resort con conciertos. Y eso solo pasa en el Low Festival".

Piñero también explica que con las zonas VIP se puede satisfacer a los compromisos que tengan los patrocinadores para traer sus invitados y que tengan una experiencia lo más placentera posible. Si no la tuviéramos la tendríamos que crear”. Eso sí, como puntualiza, "tratamos a todo el mundo por igual, son zonas muy bien montadas, pero también las del público".

Ese afán se traduce también en otras iniciativas a las que solo se puede acceder por sorteo si ya se tiene la entrada al festival. Por ejemplo, y sin moverse de la piscina, con los conciertos acústicos para 50 personas.

Enrique, fan del VIP Pool, "los sueños se cumplen".

Este año de regreso es Anni B. Sweet la que recoge el testigo de bandas como Love of Lesbian, Izal o La Habitación Roja. A través del Instagram del festival y apoyados por la campaña Vibra Mahou sortean la posibilidad de acudir como público el sábado por la mañana a la piscina del recinto para asistir a un acústico en el que incluyen una barbacoa, o como este año, un arroz del senyoret.

Así pueden producirse historias tan curiosas como la de una pareja de amigos que aseguran que uno de ellos se casará esa misma tarde, pero que la novia "no ha querido venir porque tenía mucho lío con los preparativos". Así que el supuesto novio decide no perderse el directo con la autora de Buen viaje e incluso ofrecerle una cerveza a la propia cantante.

Por sorteo y ya pidiendo más fantasía está la última de las iniciativas con las que ofrecer algo distinto al público que acude a este festival de Benidorm. Lady Vaga, Nervis y Oxímoron son tres bandas ficticias que han creado los seguidores del Low. El reto era crear una biografía con la suficiente personalidad para ser protagonistas por un día.

Lady Vaga son cuatro amigas que se convierten en banda por un día.

Y eso es lo que hicieron Natalia y sus amigas por Instagram al inventarse Lady Vaga. "Es ver un festival desde una perspectiva que jamás hubiéramos imaginado ver", cuenta en la zona de bar de los camerinos mientras pasan los Dorian por su lado para su actuación.

Vanessa, que es su primera vez en este festival, lo cuenta con el entusiasmo de quien ha recibido el mayor golpe de suerte de su vida con este sorteo. "Las sensaciones de sentirse como una estrella que te recogen en el hotel con tu propia runner, hemos estado en la piscina con Joe Crepúsculo, nos hemos cruzado con León Benavente y hemos compartido ascensor con Nathy Peluso. ¡Cáete muerto ya!", resume.

Sorprender al seguidor con nuevas ideas que sirvan también para atraer a los que aún no conocen el festival es el reto que se tienen que poner los organizadores. Como concluye Piñero, "al final es una experiencia para tener mejores servicios porque está todo bastante trabajado y producido".

