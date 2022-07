Estos son los horarios de los conciertos del Low Benidorm 2022

Los preparativos en el recinto de la ciudad deportiva Guillermo Amor de Benidorm rompen el parón de dos años en el Low Festival. La organización ya ha marcado los horarios con los que distribuirán las actuaciones de los más de setenta artistas que participan en esta edición.

Entre los detalles que quedan por descubrir está el de los DJ que acompañarán la zona de abono VIP Pool durante las más de doce horas de música que tienen previstas cada día. Y ahí recuerdan que también está pendiente el anunciarse el concierto privado que suelen ofrecer en la piscina, por donde han pasado Love of Lesbian o La habitación roja, entre otros.

Los organizadores celebran que las ventas de esta edición del reencuentro están siendo muy buenas. Los abonos VIP ya están agotados y solo quedan trescientos de los generales, con lo que esperan volver a colgar el cartel de todo vendido este 2022.

Esta semana han anunciado también el método de pago que aplicarán. Al igual que en el Spring utilizarán una pulsera en la que se recargará el saldo. El objetivo es que así se ahorren colas al pagar tanto en barras como en restauración. Para incentivar su uso han abierto este viernes una promoción limitada a las dos mil primeras personas con la que cada prerrecarga de 50 euros tendrá 10 euros de regalo.

Viernes 29

Escenario Vibra Mahou

20:30 Dorian

22:35 Metronomy

00:45 Nathy Peluso

02:55 !!! (Chk Chk Chk).

Escenario Benidorm m&e

19:30 El columpio asesino

21:30 Shinova

23:45 León Benavente

01:50 Sidonie

03:40 Ginebras

05:00 Elyella.

Escenario Radio 3

18:50 Paco Moreno

20:00 Jimena Amarillo

21:30 Belako

23:10 Fora

00:25 Triángulo de amor bizarro

02:00 Joe Crepúsculo

03:35 Chico Blanco.

Escenario Ellesse

18:30: Bita

20:00: Jenesaispop djs

21:30: Triple djs

23:00: Don Flúor

00:30: Miss Deep’in

02:00: Flaca

03:30: Brava

05:00: Gazzi.

Sábado 30

Escenario Vibra Mahou

20:30 White lies

22:35 Fangoria

00:50 Editors

02:55 2manyDjs Live.

Escenario Benidorm m&e

19:30 Anni B Sweet

21:30 Amaia

23:50 Carolina Durante

01:50 La habitación roja

03:40 Ojete calor

04:50 Buffetlibre.

Escenario Radio 3

18:45 Marcelo Criminal

20:00 Shego

21:30 Bifannah

23:00 Biznaga

00:30 El último vecino

02:05 VVV [Trippin'you]

03:35 Mueveloreina.

Escenario Ellesse

18:30: Blitmix (Stereo djs)

20:00: Anibal Gómez dj set

21:30: Hal9000

23:00: Me & the reptiles

00:30: Monsieur Blaya

02:00: Wisemenproject

03:30: We are not djs

05:00: Yahaira.

Domingo 31

Escenario Vibra Mahou

20:30 Temples

22:30 Primal Scream

00:35 Izal

02:40 Alizzz.

Escenario Benidorm m&e

19:30 Rufus T. Firefly

21:30 Sen Senra

23:40 Carlos Sadness

01:45 La Femme

03:45 La la love you

04:55 Flash Show.

Escenario Radio 3

18:45 Colectivo Da Silva

20:10 Veintiuno

21:45 Morreo

23:05 Delaporte

00:35 Toundra

02:00 Lewis Ofman

03:35 Mujeres.

Escenario Ellesse

18:30: Paulens

19:30: Kutxu & Lillo (Rem djs)

21:00: Nando Costa

22:30: Isaac Corrales dj

00:00: Jes Set b2b Kokedama

01:30: Cristian set & Fran Second

03:00: JungleO

04:30: La Résistance.

