Estas son los nombresAseg para el relevo del Low en Benidorm (y no tocan reguetón)

Asegurar el relevo generacional en los festivales también es cuestión de supervivencia. Y en Benidorm el Low Festival lo tiene claro, más allá de iniciativas como Emerge para buscar nuevos talentos. Entre sus propuestas más jóvenes para esta edición apuestan por Jimena Amarillo, 21 años, y las Shego, entre 23 y 26.

Amarillo está teniendo repercusión con Ni se nota y Cafeliko, con más de cinco y cuatro millones de reproducciones solo en Spotify. Letras que dedica a su exnovia y que reflejan con una guitarra lo que es el amor y el desamor. Sin reguetón, ni rap. Y esta joven valenciana se sorprende cuando otra joven la para en la calle y quien le dice que "flipa con mi música y que sea el padre y no su hija. Es muy fuerte".

"Me mola que guste lo que hago yo teniendo 21 años, siendo la persona que soy y que le pueda gustar a gente de esa edad porque necesitamos renovar el oído", cuenta. En su caso, dice que no se siente atraída por "muchos moderneos de mi palo y de la nueva onda que son más entre el autotune". Lo suyo no necesita distorsiones de sonido para retratar el desgarro y la alegría irreprimible.

Con el Low siente además una relación especial porque "tengo unas fotos con 9 años y las pulseras, yendo con mi tía". Al contarle que ella iba a formar parte del cartel fue cuando sintió la sensación de haber conseguido un hito. "Aún estoy flipando. No ha venido de un día para otro, pero es heavy. No soy consciente de donde estoy tocando".

Las Shego son Maite, Raquel, Charlotte y Aroa. Su nombre rinde homenaje a la villana de una serie de animación infantil de Disney, Kim Possible. Tienen entre 23 y 26 años, y bromean por sus edades. "Ya nadie tiene 22" se suma al "ya tengo 26 y me quitan el abono joven".

Hacen un parón en su ensayo para atender telefónicamente y Aroa lo primero que puntualiza es que el concepto relevo "no es tanto una cosa de edad" porque "la gente que es más mayor tiene el derecho a tocar, no hay que quitarlo sino que haya los suficientes medios y propuestas para que las bandas más jóvenes y precarias tengan sitio".

Lo que sí desean es que cuando se aborda esta sea una cuestión global. "Debería haber un cambio visible, que no se sigan manteniendo el llevar siempre el mismo tipo de grupo", explican. Y Maite, aun con problemas de voz, recal que "en el relevo generacional también tiene que venir un cambio de conciencia. No solo que bandas más jóvenes ocupemos el lugar de bandas más viejas, sino que haya un cambio real. Que la representación femenina y queer, que el equilibrio en los carteles esté presente".

Ilusionadas con la repercusión que van obteniendo temas como Oh Boi y Vicente Amor, dicen lo que les salga de las narices con una actitud punki que rechazan como una categoría marcada a fuego. "Y no tiene que ver tanto con la música como con la actitud. La precariedad y la profesionalidad mezcladas pueden ser muy punki", aseguran.

"Nosotras, como grupo, somos súper eclécticas", continúan. Y poro eso aclaran que "nuestra mayor ídolo es la Bad Gyal, que seguramente acabemos ahí. Ojalá. No nos cerramos a coger una base y rapear". Y es que, como añaden, "en el momento en que estamos todo vale. Si lo haces con una intención se va a entender y tiene sentido". Como concluye Aroa, "tocar con una guitarra nunca se pasa de moda".

Una idea que también comparte Jimena Amarillo. "Me sale una guitarra, con un violín y un piano. Escucho el reguetón, me encanta el moderneo, un petardeo que flipas. Pero al hacer música sí que me siento diferenciada a los que están en mi nueva onda. No me creo nada. Me siento diferente respecto a lo clásico. No me gusta mucho meter sonidos actuales" y "estoy muy contenta porque no quiero llegar solamente a gente de mi edad sino hacer ese tipo de música, poder ir al Low y que alguien de 60 le guste. Es muy chulo".

