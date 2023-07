¿Por qué no deberías utilizar bolsas de plástico en tu día a día?

Cada 3 de julio y desde el año 2008 en España celebramos también el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, una iniciativa que partió de una de las ONG integrantes del colectivo Zero Waste Europe y con la que encontramos cada año la oportunidad de recordar las terribles consecuencias que pueden tener para el medio ambiente los envases y bolsas fabricadas con plástico. Y es que, ¿sabías que en Europa se utilizan cada año casi 90.000 millones de bolsas de plástico de las cuales más de 8.000 acaban en la naturaleza?

Precisamente, queremos hablarte sobre ello y sobre la gran cantidad de alternativas biodegradables, reutilizables y sin plástico que podrás utilizar para sustituir a las bolsas de plástico. Opciones más respetuosas con el medio ambiente con las que podrás aportar tu granito de arena en favor a la naturaleza. Toma nota.

Por qué contaminan tanto las bolsas de plástico

¿Sabías que la mayoría del plástico que llega a los océanos son bolsas de plástico? Un tipo de bolsas que llevan utilizándose desde hace décadas lamentablemente sin tener en cuenta cómo pueden afectar al medio ambiente y al ser humano. Algo a lo que en los últimos años se ha tratado de poner solución, implantando en la mayoría de países como en España, medidas para reducir su consumo. Aún así su uso todavía continúa viéndose en muchos lugares.

[Estas son las mejores plantas de interior para repeler mosquitos durante el verano]

Una de las razones por las que este tipo de bolsas no son una buena alternativa, la encontramos en las grandes cantidades de energía que requieren para producirse, debido a que están compuestas principalmente de sustancias derivadas del petróleo. Esto hace que tarden muchos años en poder degradarse.

A esto hay que unir que durante décadas han sido utilizadas y desechadas sin control y contaminando por lo tanto, toda clase de espacios y ecosistemas. Un problema que provoca que, no solo contaminen con su presencia estos espacios, sino que además pueden llegar a ser ingeridas por animales como ballenas o delfines.

En el mar y con la acción del paso del tiempo, el sol y el oleaje también aparecen los denominados microplásticos, que acaban siendo parte del alimento de animales más pequeños. Esto unido a que las bolsas y plásticos también pueden llegar a enredarse en peces y en otros animales marinos, produciéndoles heridas o incluso provocándoles la muerte.

[5 sencillos trucos de decoración que darán personalidad a tu hogar]

Qué pasa con las bolsas biodegradables o compostables

Las bolsas biodegradables pueden parecer una buena alternativa a las bolsas de plástico, pero la realidad es que en su composición llevan aditivos específicos para favorecer su degradación industrial. Pueden descomponerse en el medio ambiente pero muy lentamente y liberando los microplásticos que no dejan de contaminar las cadenas tróficas y acaban por estar presentes en nuestros platos y organismos.

En el caso de las bolsas compostables sucede algo parecido, ya que están diseñadas para degradarse pero en ciertas condiciones de compostaje industrial y no doméstico. Precisamente por esto, requieren un triturado previo, así como unas condiciones muy concretas de humedad y temperatura. Por todo ello ninguna de estas alternativas llega a ser del todo eficiente.

Las mejores alternativas a las bolsas de plástico

Aunque existen maneras de dar más vida y uso a las bolsas de plástico, lo importante es que podamos ser capaces de reducir su consumo precisamente para evitar la contaminación que estas provocan en el medio ambiente.

[El sorprendente truco viral para limpiar la mampara y los grifos del baño con papel de horno]

A continuación, te proponemos diferentes alternativas con las que podrás sustituir el uso de las bolsas de plástico. Opciones entre las que no encontrarás las bolsas de papel, ya que estas no suelen resistir muchos usos por lo que, aunque son menos contaminantes, siguen sin ser suficientemente eficientes al no resistir grandes cargas y debido a que si se humedecen pueden llegar a romperse.

Bolsas de tela

Utilizar las bolsas de tela y llevarlas siempre en tu bolso de mano o en el maletero del coche, puede ser una muy buena alternativa para evitar la tentación de utilizar las bolsas de plástico para las compras rápidas del día a día.

Carro de la compra

Se trata de todo un clásico sobre todo en las generaciones anteriores, pero no deja de tratarse de un elemento con el que podrás cargar y transportar fácilmente tus compras sin necesidad de cargar con bolsas cargadas en cada mano y además su durabilidad puede ser de hasta 15 años.

Cestas de esparto

[El truco viral de TikTok que desvela cómo reciclar el desodorante roll-on]

Otra buena alternativa a las bolsas de plástico, son las cestas de esparto. Una alternativa tradicional al plástico que no hace tantos años se empleaba para comprar en los típicos comercios o mercado de barrio.

Bolsas de algodón

Las bolsas de algodón son otra alternativa mucho más beneficiosa para el medio ambiente gracias a su reutilización y a la biodegradabilidad. La materia prima se genera al cultivar el algodón, lo que las convierte en renovables y en una buena alternativa a las bolsas de plástico de un solo uso.

Bolsas de malla

Quién no tiene en su cabeza la imagen de las clásicas bolsas de malla para coger la fruta. Una alternativa hecha a base de tela y reutilizable que ya está disponible en la mayoría de supermercados y con la que podremos encontrar otra alternativa a las bolsas de plástico.

Sigue los temas que te interesan