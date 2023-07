Estas son las mejores plantas de interior para repeler mosquitos durante el verano

Con la llegada del verano llegan en España las tan esperadas vacaciones y los soñados días de playa y piscina, pero también los temidos mosquitos y sus molestas picaduras. Esos insectos voladores capaces de arruinarnos el sueño en las calurosas noches de verano en las que nos vemos obligados a dormir con las ventanas abiertas.

Precisamente para que esto ya no sea un problema, y si ya has tomado nota de las plantas de interior que podrán ayudarte a refrescar el ambiente en el hogar, esta vez queremos que no pierdas de vista las plantas que te podrán ayudar a librarte de estos molestos mosquitos.

Plantas de interior que actúan como repelente natural para estos insectos voladores y que además, al ser plantas aromáticas, podrán ayudarte a aromatizar cada estancia de tu casa con un agradable aroma, a la vez que podrán dar un toque más fresco a la decoración de tu hogar. Estas son las mejores plantas antimosquitos.

Plantas de interior para repeler mosquitos

Estas plantas aromáticas actuarán como el perfecto repelente natural, así como de ambientador natural en toda la casa.

Lavanda

El intenso olor de la lavanda, aunque para nosotros pueda ser agradable, para los insectos, polillas, pulgas, moscas y mosquitos resulta todo lo contrario. Y es que estos insectos se verán asqueados por el olor de los aceites esenciales que segregan sus hojas, lo que hace que la capacidad que el insecto tiene para olernos se vea afectada.

Esta planta además, es una planta muy duradera y resistente a las sequías, por lo que lo único que tendrás que asegurarle es un lugar en el que reciba sol y que sea cálido. En cuanto a sus flores, estas florecerán desde el verano hasta el otoño.

Albahaca

La albahaca es otra de las plantas aromáticas y de interior con la que podrás ahuyentar tanto a mosquitos como a la mosca blanca, además puede resultar tóxica para sus larvas.

Una opción de planta de interior muy potente y eficaz, sobre todo, si decides ubicarla cerca de las puertas o de las ventanas. Otro punto a favor, es que también podrás aprovechar para utilizarla en tus platos para aportar sabor y aroma a multitud de recetas.

Menta

Esta planta es capaz, tanto de ahuyentar eficazmente a mosquitos, como de aliviar molestias producidas por las picaduras. Y es que, para que pueda actuar contra las molestas picaduras podrás utilizarla en su forma de aceite.

Su crecimiento es horizontal, por lo que deberás elegir muy bien el tipo de maceta y asegurarte de que esta sea ancha y con al menos unos 20 cm de profundidad.

Hisopo

El hisopo es un tipo de hierba aromática muy efectiva contra los mosquitos, que también podrás aprovechar para cocinar y para agregar en diferentes remedios de herboristería.

En cuanto a sus necesidades, esta planta requiere mucho sol y temperaturas templadas, así como riego en épocas de poca lluvia.

Ruda

Esta planta originaria del Mediterráneo, se caracteriza por tener unas bonitas y pequeñas flores amarillas y es muy efectiva para repeler mosquitos. El tipo de riego que requiere es moderado y la luz, indirecta.

Tomillo

La planta de tomillo también es otra planta de interior que podrá ayudarte a ahuyentar a los mosquitos, a la vez que actúa como un potente repelente de plagas y además podrás utilizarla para hacer deliciosas infusiones naturales en casa.

Esta planta aromática es fácil de reconocer por sus pequeñas flores moradas. En cuanto a su resistencia y cuidados, se trata de una planta especialmente resistente porque es capaz de aguantar sequías y heladas; precisamente por esto, es perfecta para aquellas personas que no quieran gastar demasiado tiempo cuidando plantas.

Laurel

Este tipo de arbusto de hoja perenne y especialmente aromático, se trata de un gran repelente natural de mosquitos y avispas. Podrás utilizarla tanto para exterior como interior, siempre que le asegures sol y aire. Por esta razón puede ser una buena opción para ubicar en puertas y ventanas.

Jazmín

Además de bonita por sus flores blancas y especialmente aromática con ese olor tan agradable, el jazmín también es interesante por tratarse de un remedio natural y muy efectivo para repeler mosquitos y moscas. Su fragancia los ahuyenta, a la vez que te ayudará a proporcionar un agradable aroma en tu hogar.

En este caso, se trata de una planta de exterior pero también podrás tenerla en interior siempre y cuando la coloques cerca de una ventana en la que puedas asegurarle sol y un riego habitual.

