El sorprendente truco viral para limpiar la mampara y los grifos del baño con papel de horno

La limpieza del baño, de los grifos y de la mampara de la ducha podría decirse que figura entre las tareas más tediosas del hogar, sobre todo cuando la cal se pone de por medio. Y es que la cal es, sin duda, una de las cosas que más afean un cuarto de baño, restando brillo. Pero lo peor llega con el paso del tiempo y sobre todo si no conseguimos eliminar esas manchas, ya que la cal se convertirá entonces en una molesta mancha blanca imposible de eliminar.

Precisamente, para que esto ya no sea un problema en los hogares españoles, esta vez te traemos uno de esos trucos de limpieza rápidos, baratos y fáciles con los que podrás despedirte de este problema.

Y no, para eliminar esas molestas manchas de cal del baño no necesitarás recurrir a bayetas, trapos o costosos productos de limpieza, sino a un truco casero muy práctico para el que solo necesitarás papel de horno o papel vegetal. Un material que no deja de ganar protagonismo en TikTok e Instagram con algunos trucos de limpieza sorprendentes.

Así es como podrás limpiar la mampara y los grifos de tu baño utilizando papel de horno. Toma nota.

El truco viral con papel de horno para limpiar el baño

Dejar los grifos y la mampara del baño relucientes será pan comido con estos dos trucos virales y sobre todo económicos para los que solo necesitarás papel de horno. Toma noat.

Papel de horno para sacar brillo a los grifos

Comenzamos con uno de los trucos más fáciles y sencillos, para ponerlo a prueba solo necesitarás coger una lámina de papel vegetal y hacer una bola con ella. Después frota los grifos del baño y de la cocina. Poco a poco verás como las pequeñas gotitas de agua van desapareciendo y quedan relucientes y sin marcas.

Limpia la mampara de la ducha con papel de horno

Si lo que necesitas es limpiar la cal de los cristales de la mampara. Entonces no necesitarán nada más que humedecer el papel mojado en el grifo, después de estrujarlo y retirarle todo el agua, es momento de repasar el vidrio de la mampara, verás como las gotas de agua y la cal comienzan también a desaparecer de forma rápida.

Otros trucos de limpieza con papel de horno que desconoces

El baño no es lo único que podrás dejar reluciente con papel de horno, a continuación te detallamos otros trucos de limpieza útiles y baratos que también podrás llevar a cabo con este material.

Limpia la bandeja de horno con papel vegetal

Uno de los mejores trucos para eliminar el exceso de suciedad cuando la bandeja del horno esté muy sucia, es colocar una lámina de papel de horno sobre ella y calentar el horno a una temperatura alta durante unos minutos. De esta forma el papel absorberá la grasa y los residuos, facilitando la limpieza posterior.

Limpieza del microondas con papel de horno

El papel vegetal también será tu aliado para limpiar el microondas. Para ello, tendrás que humedecer un trozo de papel de horno y usarlo para limpiar el interior del microondas. La humedad ayudará a reblandecer los restos de alimentos o manchas que pueda haber pegadas en su interior, después utiliza un papel de horno seco para que actúe como paño absorbente.

Protege las superficies al pintar con papel de horno

Tan importante es limpiar, como no ensuciar, así que si estás realizando trabajos de pintura en casa, puedes utilizar también papel de horno para proteger las diferentes superficies de las salpicaduras de pintura. Para ello, coloca el papel sobre la superficie y asegúralo con cinta adhesiva.

Papel vegetal para cubrir recipientes en el microondas

Cuando calientes alimentos en el microondas que puedan salpicar, cubre el recipiente con papel de horno. Esto ayudará a evitar las típicas salpicaduras y facilitará la limpieza del microondas después.

Elimina las manchas de cera de velas

Si tienes manchas de cera de velas en superficies duras como mesas o suelos, coloca una hoja de papel de horno sobre la mancha y pasa una plancha caliente sobre él. De esta manera, la cera se derretirá y se absorberá por el papel de horno.

Papel de horno para eliminar el exceso de grasa en la air fryer

Para eliminar el exceso de grasa que pueda haber en los alimentos que cocines en la air fryer, humedece un papel de horno y escurre, después colócalo en la base de la cesta de la air fryer. De esta manera, conseguirás que no haya tanta grasa y además los platos que cocines estarán más jugosos.

